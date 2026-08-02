Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 August 2026: नौकरी में तरक्की, कारोबार में होगा फायदा
Taurus Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने के संकेत हैं, जिससे आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे.
रविवार होने के बावजूद कारोबार में अच्छी गतिविधियां बनी रहेंगी. ग्राहक प्रतिस्पर्धियों की बजाय आपके उत्पाद और सेवाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है. यदि आपके साथ कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन या बोनस देना भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी. केवल प्रतिभा के भरोसे न रहें, बल्कि लगातार मेहनत और अनुशासन बनाए रखें.
अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कुछ लोगों को पार्ट-टाइम जॉब, फ्रीलांस प्रोजेक्ट या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है. यदि यात्रा करनी हो तो पहले से पूरी योजना बनाकर ही निकलें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सुधार के योग हैं. रुकी हुई वित्तीय समस्याएं सुलझ सकती हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. हालांकि खर्चों और निवेश में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में यदि संपत्ति, धन या पैसों से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो उसे बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करें. शांतिपूर्ण संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा और तनाव कम करेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक काम के बीच पर्याप्त आराम करें और यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को किसी भी विषय में सफलता पाने के लिए नियमित अभ्यास करना होगा. बुनियादी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझने से कठिन विषयों पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को चना, गुड़ या भूरे रंग का वस्त्र दान करें. यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ाने और व्यापार में स्थिर सफलता प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है.
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