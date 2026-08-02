Aaj Ka Kark Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से अनचाही यात्राओं, मानसिक चिंता और अचानक आने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कोई छिपी हुई क्लॉज भविष्य में कानूनी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है.

बिजनेस में सीईओ और मैनेजमेंट टीम के साथ नियमित बैठकें न होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावट आ सकती है. दोपहर 3:27 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से व्यापारिक साझेदारों के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें, ताकि गलतफहमियां कारोबार को प्रभावित न करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को काम और आराम के बीच अच्छा संतुलन मिलेगा. हालांकि कार्यस्थल पर आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए सोच-समझकर बोलें और विवादों से बचें.

अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें. आपका अच्छा रवैया भविष्य में करियर की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है.

फाइनेंस राशिफल

परिवार के किसी सदस्य को अचानक आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपके बजट पर भी दिखाई देगा. फिलहाल बड़े निवेश या अनावश्यक खर्च से बचना ही बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक मामलों में सहयोग की भावना बनाए रखें. किसी सदस्य की आर्थिक परेशानी में आपका साथ और समझदारी रिश्तों को मजबूत करेगी. धैर्य और शांत व्यवहार से घर का माहौल संतुलित रहेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें और ध्यान या प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को शिक्षा और करियर से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. करियर काउंसलिंग, आत्मविश्लेषण और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से सही दिशा मिलेगी और भविष्य के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शिव को जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को पीली दाल या हल्दी का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, व्यापारिक संबंधों में पारदर्शिता बनी रहेगी और बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी.

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