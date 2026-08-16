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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 16 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, चोरी की आशंका व पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें

Mithun Rashifal 16 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, चोरी की आशंका व पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें

Mithun Rashifal 16 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, चोरी की आशंका व संपत्ति विवाद से बचें! जानें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नागपंचमी (पंचमी तिथि) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, सर्वामृत योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, संपत्ति, वाहन व गृहस्थी स्थान) में कन्या राशि में संचार करेंगे. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से घर में किसी वरिष्ठ महिला या माता जी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. बिजनेस में कुछ वाद-विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, ऐसे में धैर्य और विवेक से मसले हल करने का प्रयास करें; बातचीत के दौरान अनुचित या गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें. बिजनेसमैन को अपनी दुकान, ऑफिस या प्रतिष्ठान में सीसीटीवी (CCTV) की समुचित व्यवस्था तुरंत कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चोरी या सामान के नुकसान होने की आशंका दिख रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है. दफ्तर में कुछ परिस्थितियां आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं, करियर के मोर्चे पर भी उतार-चढ़ाव रह सकता है. एंप्लॉयड पर्सन अपने जूनियर्स या सहकर्मियों को अपने व्यक्तिगत (पर्सनल) काम सौंपने से पूरी तरह बचें; ऐसा करने से प्रोफेशनल संबंधों में दरार आ सकती है. दूसरों के साथ-साथ अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत जरूरतों पर भी पूरा ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सतर्कता और शांति की जरूरत होगी. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर घर में मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है; इस मुद्दे को उग्र होने के बजाय बहुत ही सरल और सौम्य भाषा में बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करें. परिवार की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और फिटनेस (Education & Sports)

खिलाड़ियों और जिम जाने वाले लोगों (Sports Persons & Gym-goers) के लिए आज चोट-खिंचाव से बचने की सख्त हिदायत है. वर्कआउट या ट्रेनिंग के दौरान बहुत भारी वजन (Heavy Weight Lifting) उठाने से बचें, क्योंकि नसों में खिंचाव (Muscle Strain) या मोच आने की आशंका है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चौथे चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, गैस, मानसिक बेचैनी या मां की सेहत खराब रहने से चिंता बढ़ सकती है. खुद भी भारी व्यायाम से बचें और खान-पान में सात्विकता रखें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: रविवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल व लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे कलह दूर होगी और संपत्ति विवाद शांत होगा.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को क्या सुरक्षा उपाय करने चाहिए? Ans. चोरी की आशंका को देखते हुए प्रतिष्ठान में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और व्यापारिक बातचीत में अपशब्दों से बचें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या गलती नहीं करनी चाहिए? Ans. अपने सहकर्मियों या जूनियर्स को अपने व्यक्तिगत काम सौंपने से बचें, वरना कामकाजी संबंध खराब हो सकते हैं.

Q3. आज मिथुन राशि के खिलाड़ियों व फिटनेस लवर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. जिम या मैदान में अत्यधिक भारी वजन उठाने से बचें, ताकि नसों में खिंचाव या चोट की समस्या न हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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