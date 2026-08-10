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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 10 August 2026: धन लाभ के योग, काम में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj Ka Mithun Rashifal 10 August 2026: धन लाभ के योग, काम में मिलेगी बड़ी सफलता

Gemini Horoscope Today: क्या आज आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है? धन लाभ के साथ वर्कप्लेस पर शानदार प्रदर्शन करेंगे. क्या पार्टनर से प्रेम और सहयोग मिलने से रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए 10 अगस्त का दिन व्यापार के लिहाज से शुभ रहने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से बौद्धिक क्षमता और सोचने-समझने की शक्ति में विकास होगा. कारोबार में नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा.

बिजनेसमैन को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके अपनाने चाहिए. मार्केटिंग, ऑफर या ग्राहक सेवा में किए गए नए प्रयोग भविष्य में बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. समय की परिस्थितियों को देखते हुए धन लाभ होने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

आज कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल करें. किसी नई योजना को लागू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. वर्कप्लेस पर आपका बेहतर प्रदर्शन सीनियर अधिकारियों की नजर में आपकी अच्छी छवि बनाएगा. जिस काम की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करने का प्रयास करें.

वज्र और लक्ष्मी योग का साथ मिलने से कामकाज में सफलता के योग बन रहे हैं. आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे, उसमें अपनी क्षमता साबित करने में सफल हो सकते हैं. आपके काम की सराहना होने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

धन के मामले में दिन सकारात्मक रह सकता है. कारोबार से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा. हालांकि आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा.

घर को सजाने-संवारने के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी संभव है. खरीदारी करते समय जरूरत और बजट दोनों का ध्यान रखें.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर से प्रेम और सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ने के योग हैं. पार्टनर के साथ बातचीत और साथ में समय बिताने से रिश्ते में और मजबूती आएगी.

सामाजिक कार्यक्रम में नए लोगों से बातचीत होगी. कुछ नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और घर को बेहतर बनाने की योजनाएं बन सकती हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि मानसिक रूप से खुद को ज्यादा दबाव में न रखें. अगर किसी काम को लेकर आत्मविश्वास कमजोर महसूस हो रहा है, तो सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सीखने और अपनी क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा. बौद्धिक विकास होने से पढ़ाई को समझने और नए विषय सीखने में मदद मिलेगी. स्टूडेंट्स को अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए नियमित पढ़ाई जारी रखनी चाहिए.

स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ रहा है तो उसे मजबूत करने की जरूरत है. आत्मविश्वास ही आपको बिगड़े हुए कामों को सुधारने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा. अभ्यास के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें. महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच रखें और अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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