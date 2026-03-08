करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है. आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण से काम करेंगे, जिससे सहकर्मियों को भी प्रेरणा मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपके योगदान की प्रशंसा होने की संभावना है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापार के क्षेत्र में पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे. आप दोनों मिलकर बिजनेस की कमजोरियों को दूर करने और नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं. नए एमओयू या बिजनेस डील होने की संभावना भी बन रही है. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर रह सकती है, लेकिन बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और सुख का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और शाम के समय प्रेमी के साथ भावनात्मक बातचीत हो सकती है. आज महिला दिवस के अवसर पर परिवार की महिलाओं का सम्मान करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें. पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान में संयम रखें और बाहर का खाना कम लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत का है. यदि आप पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफलता के अच्छे योग बन सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय:

श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या मिठाई दान करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?

हाँ, पार्टनर के साथ तालमेल से नए अवसर और समझौते मिल सकते हैं.

2. मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

3. आज मिथुन राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?

आज का शुभ रंग पर्पल और शुभ अंक 2 है.