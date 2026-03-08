हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 8 March 2026: मिथुन राशि पार्टनरशिप में बड़ा धमाका! क्या 'ध्रुव योग' बदल देगा आपके बिजनेस की तकदीर?

Gemini Horoscope 8 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 02:10 AM (IST)
Mithun Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे बुद्धि, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. ध्रुव योग के प्रभाव से आत्मविश्वास और स्थिरता बनी रहेगी. साथ ही श्री रंगपंचमी का उत्सव और विश्व महिला दिवस का संदेश आपके जीवन में उत्साह और सम्मान का भाव बढ़ाएगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है. आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण से काम करेंगे, जिससे सहकर्मियों को भी प्रेरणा मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपके योगदान की प्रशंसा होने की संभावना है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापार के क्षेत्र में पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे. आप दोनों मिलकर बिजनेस की कमजोरियों को दूर करने और नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं. नए एमओयू या बिजनेस डील होने की संभावना भी बन रही है. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर रह सकती है, लेकिन बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और सुख का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और शाम के समय प्रेमी के साथ भावनात्मक बातचीत हो सकती है. आज महिला दिवस के अवसर पर परिवार की महिलाओं का सम्मान करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें. पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान में संयम रखें और बाहर का खाना कम लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत का है. यदि आप पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफलता के अच्छे योग बन सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय:
श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या मिठाई दान करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?
हाँ, पार्टनर के साथ तालमेल से नए अवसर और समझौते मिल सकते हैं.

2. मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

3. आज मिथुन राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?
आज का शुभ रंग पर्पल और शुभ अंक 2 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 02:10 AM (IST)
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
