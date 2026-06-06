Aaj ka Kumbh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी में पूरी पारदर्शिता बरतने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण बिजनेस में सीईओ (CEO) और टॉप मैनेजमेंट की टीम के साथ समय-समय पर जरूरी मीटिंग्स न होने की वजह से, बिजनेस को एक नए लेवल (स्तर) पर ले जाने में आज कुछ अनचाही व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज अपने व्यापारिक साझेदार (Business Partner) के साथ लेनदेन और हर बात में पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) रखनी होगी, नहीं तो किसी छोटी सी गलतफहमी के कारण आपका चलता हुआ काम-धंधा प्रभावित हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए शनिवार का दिन व्यवहार को निखारकर अपनी साख मजबूत करने का रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन सामान्य रूप से ठीक-ठाक रहेगा; दफ्तर में काम और आराम दोनों ही बराबर मात्रा में करने को मिलेंगे. आपके बिहेवियर (व्यवहार) में आया एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव आज आपको वर्कस्पेस पर सबसे अलग खड़ा कर सकता है; इसलिए कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में तुरंत बेहतरीन सुधार लाएं, जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए सबसे बेहतर और मील का पत्थर साबित होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेने का है. बारहवां चंद्रमा मन में थोड़ा भ्रम दे सकता है. स्टूडेंट्स आज एजुकेशन और करियर को लेकर किसी भी बड़े डिसीजन (फैसले) को फाइनल करने से पहले, अनुभवी लोगों से अपनी 'करियर काउंसलिंग' (Career Counseling) जरूर करवाएं और स्वयं का सेल्फ एनालिसिस करें; इससे आपको फ्यूचर में शत-प्रतिशत पॉजिटिव और मनमुताबिक रिजल्ट्स प्राप्त होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अपनों की मदद करने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज अचानक परिवार के किसी मुख्य मेंबर (सदस्य) को सडनली कोई बड़ी 'मनी प्रॉब्लम' (आर्थिक तंगी या पैसों की किल्लत) फेस करनी पड़ सकती है; जिसका सीधा असर आपकी खुद की लाइफ और घरेलू शांति पर भी थोड़ा पड़ सकता है; आगे बढ़कर उनकी मदद करें. लव लाइफ सामान्य बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, खर्चों की चिंता और अनिद्रा की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है. खुद को शांत रखने के लिए व्यर्थ के वाद-विवादों से दूर रहें. शाम को कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होने से मानसिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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