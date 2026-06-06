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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 6 June 2026: मीन राशि खेती के उपकरणों के व्यापारियों के पास आएगी बंपर डिमांड, तिजोरी में होगी भारी धन वृद्धि

Aaj ka Meen Rashifal 6 June 2026: मीन राशि खेती के उपकरणों के व्यापारियों के पास आएगी बंपर डिमांड, तिजोरी में होगी भारी धन वृद्धि

Pisces Horoscope 6 June 2026:सर्वार्थसिद्धि योग से एग्रीकल्चर मशीनरी बिजनेस में आएगी बंपर डिमांड,क्या शनिवार को भावनाओं के आवेश में आकर कोई भी वादा करने से बचना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और खर्चों पर लगाम लगाने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक रहेगा. जो जातक 'एग्रीकल्चर मशीनरी आइटम' (खेती के आधुनिक उपकरणों और मशीनों) की डीलिंग या व्यापार करते हैं, उनके पास आज खेती के बदलते मौसम को देखते हुए बाजार से अचानक बंपर डिमांड आ सकती है, जिससे भारी धन लाभ होगा. 

वाशि योग से बिजनेसमैन का काम वैसे तो बहुत ठीक-ठाक गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि उन्हें अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के फालतू के खर्चों पर तुरंत कड़ाई से लगाम लगानी होगी, फिजूलखर्ची से बचें. लग्जरी लाइफ (वैभवशाली जीवन) जीने के लिए आज आप धन खर्च करेंगे, जो आपके और आपके परिवार को बहुत खुशी देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए शनिवार का दिन संभलकर चलने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ और ट्रैवलिंग (यात्राएं) ज्यादा होने के कारण काफी थकान भरा रह सकता है. 

ऑफिस में आज किसी अड़ियल और जिद्दी को-वर्कर (सहकर्मी) का रवैया आपको थोड़ा परेशान कर सकता है; काम में एकाग्रता बनाए रखने के लिए बीच में कुछ देर का शॉर्ट ब्रेक लें और फिर नए सिरे से काम की शुरुआत करें. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज एक विशेष चेतावनी भी है कार्यस्थल पर आज भावनाओं के अति आवेश में आकर किसी से भी कोई ऐसा 'बड़ा वादा' करने से पूरी तरह बचें जिसे आप भविष्य में पूरा न कर पाएं, अन्यथा आपकी साख खराब हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. 'ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग' (Open & Distance Learning) के जरिए जो छात्र अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी फील्ड में कुछ बहुत ही बेहतरीन 'नए प्रोजेक्ट्स' अचानक मिल सकते हैं, इसलिए स्वयं को पूरी तरह तैयार रखें. स्टूडेंट्स आज अपनी स्ट्रीम और परीक्षाओं में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस (बेहतरीन प्रदर्शन) देने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे गुरुजन आपसे खुश रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और खुशियां मनाने का साबित होगा. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, जो जातक नौकरी या कामकाज के सिलसिले में अपने परिवार या घर से काफी दूर रहकर काम-काज कर रहे हैं, आज वीकेंड पर उनके अचानक अपने घर (होमटाउन) जाने की एक बहुत ही सुंदर और भावुक प्लानिंग बन सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशियां छा जाएंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत पूरी तरह मजबूत और सुदृढ़ बनी रहेगी. आमदनी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा; हालांकि मार्केटिंग के जातकों को अत्यधिक ट्रैवलिंग के कारण रात को शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. समय पर भोजन लें और पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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