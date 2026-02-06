हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 7 February 2026: मिथुन राशि खुशखबरी का 'गोल्डन ऑवर'! दोपहर बाद चमकेगा भाग्य, हाथ लगेंगे बड़े ऑर्डर!

Aaj ka Mithun Rashifal 7 February 2026: मिथुन राशि खुशखबरी का 'गोल्डन ऑवर'! दोपहर बाद चमकेगा भाग्य, हाथ लगेंगे बड़े ऑर्डर!

Gemini Horoscope 7 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में हैं, जो बुद्धि, शिक्षा और संतान का स्थान है. इसके फलस्वरूप आज आपको मानसिक स्पष्टता और सुखद समाचार प्राप्त होंगे. ग्रहों के शुभ संयोग से आज आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से लबालब महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. आपकी सेवा भावना के कारण परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी. आज आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे. हालांकि, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और संतुलित आहार जारी रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "रुकावटों के हटने" का है.

  • सफलता: काफी समय से अटके हुए कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. नए और बड़े ऑर्डर मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और चिंताएं दूर होंगी.
  • इन्वेस्टमेंट: यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज दो विशेष मुहूर्त हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 के बीच. इस समय किया गया निवेश भविष्य में उत्तम फल देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक है.

  • मनोबल: ऑफिस के कार्य समय पर पूरे होने से आपका मनोबल बढ़ेगा और बॉस की प्रशंसा मिल सकती है.
  • अनुकूलता: नौकरीपेशा लोग आज स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यशैली में सुधार होगा, जो आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेगा. करियर में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन सुखद परिणामों वाला रहेगा. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपनी कला या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

  • न्यू जनरेशन: युवाओं के लिए आज का दिन विशेष है. समाज या सरकार द्वारा आपके किसी सराहनीय कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से सुखद समाचार या सुख मिल सकता है. आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 और 02:30 से 03:30 तक.
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय शुभ कार्य टालें).
  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 4
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ बुं बुद्धाय नमः" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. मिथुन राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे अच्छा समय क्या है?
     आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. यह अभिजीत मुहूर्त है जो कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है.

2. आज सामाजिक सम्मान मिलने के क्या योग हैं?
     न्यू जनरेशन और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि उनके पूर्व में किए गए किसी बेहतर कार्य के लिए उन्हें सार्वजनिक पहचान या सम्मान मिल सकता है.

3. कार्यक्षेत्र में तनाव कम करने के लिए क्या करें?
    आज अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें. कार्य समय पर पूरे होने से तनाव स्वतः ही कम हो जाएगा. सकारात्मक सोच बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget