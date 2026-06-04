हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 4 June 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न करें लंबी यात्रा, 8वें चंद्रमा के कारण मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा!

Aaj ka Mithun Rashifal 4 June 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न करें लंबी यात्रा, 8वें चंद्रमा के कारण मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा!

Gemini Horoscope 4 June 2026: मिथुन राशि वालों की उत्पादकता में होगी बंपर वृद्धि, क्या गुरुवार को न्यू टेक्नोलॉजी से दूर होंगी बिजनेस की पुरानी दिक्कतें? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 02:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मानसिक दृढ़ता बनाए रखने, अत्यधिक आत्म-संदेह से बचने और धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करने का है. आज रात्रि 11:31 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर पंचमी तिथि की शुरुआत होगी. आज पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से अष्टम भाव (8th House) में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव, गुप्त परेशानियां और कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. इसके साथ ही आज आकाश मंडल में लक्ष्मीनारायण योग, शुक्ल योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का प्रभाव रहेगा, वहीं आपकी राशि के लिए विशेष भद्र योग का साथ भी मिल रहा है. आज का दिन खुद पर भरोसा रखने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लक्ष्यों में स्पष्टता लाने और आधुनिक तकनीक से साख मजबूत करने का है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से बिजनेस में 'न्यू टेक्नोलॉजी' शामिल करने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतों से बड़ी राहत मिलेगी; प्रोडक्शन (उत्पादन) में बंपर बढ़ोतरी होगी और कस्टमर सर्विस सुधरेगी. काम और मीटिंग्स के बीच छोटे ब्रेक लेने से मानसिक तनाव दूर होगा और माइंड पूरी तरह फ्रेश रहेगा. डे स्टार्टिंग में ही आपके व्यावसायिक लक्ष्यों में गजब की स्पष्टता नजर आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन वर्कलोड से मुक्ति पाने और उत्पादकता बढ़ाने का साबित होगा. लक्ष्मीनारायण योग से वर्कप्लेस पर दोपहर के समय फोन को साइलेंट रखने से काम पर आपका पूरा ध्यान लगेगा; बार-बार नोटिफिकेशन्स से ध्यान नहीं भटकेगा और आपकी उत्पादकता (Productivity) काफी बढ़ जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन पर से आज काम का बोझ काफी कम होगा, जिससे वे अपनी पुरानी दूरदर्शिता के बल पर प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने स्टडी मटेरियल को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता तो देगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. स्टूडेंट्स के नोट्स आज थोड़े अस्त-व्यस्त रह सकते हैं, जिससे पन्ने इधर-उधर होने के कारण ऐन वक्त पर किसी जरूरी टॉपिक को ढूंढना आपके लिए मुश्किल साबित होगा; इसलिए आज ही अपनी स्टडी टेबल को ठीक करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और गहराई लेकर आया है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगी. रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति समर्पण की भावना आने से पुरानी दूरियां और दरारें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, जिससे पारिवारिक जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. बिजनेस में आ रही दिक्कतों से राहत मिलने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. काम के बीच-बीच में लिए गए छोटे ब्रेक शरीर की अकड़न और शारीरिक थकान को पूरी तरह दूर रखेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज साध्य व शुभ योग की महाशुभता पाने और व्यापार विस्तार के लिए भगवान गणेश का पूजन करें. आज के दिन सुबह भगवान गणेश के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर आरती करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 02:04 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 4 June 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न करें लंबी यात्रा, 8वें चंद्रमा के कारण मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा!
मिथुन राशिफल 4 जून 2026 क्या आज विफल हो जाएगी आपकी टीम की सारी मेहनत? नोट कर लें राहुकाल का यह खतरनाक समय
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 June 2026: वृषभ राशि के डिजिटल मार्केटर्स की आज वायरल होगी पोस्ट, रातों-रात बढ़ जाएंगे लाखों फॉलोअर्स
वृषभ राशिफल 4 जून 2026 क्या आज दूर होगी आपकी आर्थिक तंगी? जानें नवम चंद्रमा कैसे देगा आपको बंपर धन लाभ
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 4 June 2026: मेष राशि वालों की जॉब प्रोफाइल में आज होगा बड़ा बदलाव, 10वें चंद्रमा से करियर में लगेगा तगड़ा उछाल
मेष राशि 4 जून 2026 वालों के व्यापार में आज 'शुक्ल योग' से मचेगा धमाल, दुकान पर लगेगी ग्राहकों की भारी भीड़!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 4 June 2026: मकर राशि के बिजनेस में होगी धनवर्षा, तो इन 3 राशियों पर मंडराएंगे संकट के बादल; पढ़ें कल का राशिफल
कल का राशिफल 4 जून 2026: वृष राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, लेकिन तुला और सिंह राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, जानें गुरुवार का भाग्यफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
क्रिकेट
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
इंडिया
टीचर भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, 15 जून को पेश होने का ED ने किया समन
टीचर भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, 15 जून को पेश होने का ED ने किया समन
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget