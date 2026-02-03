Mithun Rashifal 4 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रम और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि लाने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया और चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. अतिगंड और पराक्रम जैसे योग आपके अधूरे कार्यों को गति देने के लिए तैयार हैं.

आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव (पराक्रम व भाई-बहन का स्थान) में रहेंगे. इसके प्रभाव से आपको न केवल रिश्तेदारों से मदद मिलेगी, बल्कि आपके साहस में भी वृद्धि होगी. अतिगंड योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. हालांकि, दोपहर 12:00 से 01:30 बजे के बीच राहुकाल का ध्यान रखें और कोई नया काम शुरू न करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय के नजरिए से आज का दिन काफी लाभप्रद है. आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े लोगों के काम में गति आएगी. बिज़नेस की अन्य गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलेंगी. आज का विशेष मंत्र है— "पुराने संबंधों को ताजा करें." आपके पुराने कॉन्टेक्ट्स इस समय आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और कई दिनों से अटके हुए असाइनमेंट को पूरा करने में सफल रहेंगे. कला और नृत्य (Arts & Dance) के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा करियर ब्रेक मिल सकता है. ध्यान रहे, ऑफिस में अपने सीनियर्स के आदेशों की अनदेखी बिल्कुल न करें, वरना यह आपकी पदोन्नति में बाधा बन सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक माहौल उत्सव जैसा रहेगा. घर में किसी की शादी या बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया जा सकता है. आप किसी धार्मिक कार्यक्रम या पूजा का आयोजन करने का मन बनाएंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए अपने जीवनसाथी का सम्मान करें. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी उपलब्धि या पद मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी आज अपनी दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने कौशल को निखारने में सफल होंगे. रूटीन को व्यवस्थित रखने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार है. आपको पुरानी किसी शारीरिक व्याधि से मुक्ति मिल सकती है. मानसिक रूप से भी आप शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. संतुलित खान-पान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक 9 से बचें)

4 (अशुभ अंक 9 से बचें) आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें. इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. मिथुन राशि के लिए आज व्यापार में सफलता का क्या सूत्र है?

पुराने संपर्कों (Old Contacts) को फिर से सक्रिय करना और आयात-निर्यात के कार्यों पर ध्यान देना आज सफलता की कुंजी है.

2. आज पारिवारिक जीवन में क्या विशेष होने वाला है?

आज घर में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक उत्सव के योग बन रहे हैं, जिससे आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे.

3. क्या आज यात्रा करना सुरक्षित है?

हाँ, उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी. बस दोपहर के राहुकाल (12:00-01:30) के दौरान प्रस्थान करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.