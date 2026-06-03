Aaj ka Mithun Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लक्ष्यों में स्पष्टता लाने और आधुनिक तकनीक से साख मजबूत करने का है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से बिजनेस में 'न्यू टेक्नोलॉजी' शामिल करने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतों से बड़ी राहत मिलेगी; प्रोडक्शन (उत्पादन) में बंपर बढ़ोतरी होगी और कस्टमर सर्विस सुधरेगी. काम और मीटिंग्स के बीच छोटे ब्रेक लेने से मानसिक तनाव दूर होगा और माइंड पूरी तरह फ्रेश रहेगा. डे स्टार्टिंग में ही आपके व्यावसायिक लक्ष्यों में गजब की स्पष्टता नजर आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन वर्कलोड से मुक्ति पाने और उत्पादकता बढ़ाने का साबित होगा. लक्ष्मीनारायण योग से वर्कप्लेस पर दोपहर के समय फोन को साइलेंट रखने से काम पर आपका पूरा ध्यान लगेगा; बार-बार नोटिफिकेशन्स से ध्यान नहीं भटकेगा और आपकी उत्पादकता (Productivity) काफी बढ़ जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन पर से आज काम का बोझ काफी कम होगा, जिससे वे अपनी पुरानी दूरदर्शिता के बल पर प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने स्टडी मटेरियल को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता तो देगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. स्टूडेंट्स के नोट्स आज थोड़े अस्त-व्यस्त रह सकते हैं, जिससे पन्ने इधर-उधर होने के कारण ऐन वक्त पर किसी जरूरी टॉपिक को ढूंढना आपके लिए मुश्किल साबित होगा; इसलिए आज ही अपनी स्टडी टेबल को ठीक करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और गहराई लेकर आया है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगी. रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति समर्पण की भावना आने से पुरानी दूरियां और दरारें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, जिससे पारिवारिक जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. बिजनेस में आ रही दिक्कतों से राहत मिलने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. काम के बीच-बीच में लिए गए छोटे ब्रेक शरीर की अकड़न और शारीरिक थकान को पूरी तरह दूर रखेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज साध्य व शुभ योग की महाशुभता पाने और व्यापार विस्तार के लिए भगवान गणेश का पूजन करें. आज के दिन सुबह भगवान गणेश के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर आरती करें.

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