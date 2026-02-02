Mithun Rashifal 3 February 2026 in Hindi: आज आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. शोभन और बुधादित्य योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे. हालांकि, चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने विवेक से उन्हें पार कर लेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलने से दिन खुशनुमा बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन तकनीकी लाभ का है. इस डिजिटल युग में आपको फोन और इंटरनेट के माध्यम से बड़े और उचित ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. आर्थिक लाभ को लेकर मन में जो शंकाएं थीं, वे दूर होंगी. निवेश के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज सतर्क रहने की सलाह दी जाती है; अपने सहकर्मियों (Co-workers) और जूनियर्स की गतिविधियों पर नजर रखें. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण कार्य अपनी देखरेख में ही संपन्न कराएं. कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी और ऑफिस में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा हो सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन मेहनत का है. खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कोच के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें, तभी सफलता हाथ लगेगी. न्यू जनरेशन को अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए. आज कोई ऐसी अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके करियर की दिशा बदल दे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. माता-पिता का आप पर भरोसा और उनकी उम्मीदें आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा, बस अपनी बातों को स्पष्टता से रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. भागदौड़ और तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की समस्या हो सकती है. शारीरिक थकान से बचने के लिए समय पर आराम करें और हल्का व्यायाम करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 1

1 आज का विशेष उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा का संकल्प लें. इससे केतु के दोष कम होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार में निवेश करना सही है?

हाँ, बिजनेस में लाभ के अच्छे संकेत हैं, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में. हालांकि, दोपहर 3:00 से 4:30 के राहुकाल के दौरान बड़े आर्थिक निर्णय न लें.

2. आज के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?

नौकरीपेशा लोग अपने काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें. अपनी देखरेख में काम पूरा करना ही आज की सफलता की कुंजी है.

3. स्वास्थ्य के लिए आज क्या विशेष करें?

मांसपेशियों में तनाव की संभावना है, इसलिए भारी वजन उठाने से बचें और रात को सोने से पहले हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.