Aaj ka Mithun Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लक्ष्मी जी की असीम कृपा दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का निर्माण होने से बिजनेस में प्रचुर मात्रा में लाभ की मजबूत स्थितियां बनेंगी, जिससे आपके बैंक बैलेंस में भारी वृद्धि होगी. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सेल्स में बंपर ग्रोथ लेकर आ रहा है; जो प्रोडक्ट्स बाजार में काफी समय से स्लो मूवमेंट में थे, उनकी डिमांड आज सडनली बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. इसके प्रभाव से बिजनेसमैन को मनमुताबिक बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, परंतु ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस तेजी के बीच अपने माल की क्वालिटी (गुणवत्ता) पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, साख खराब न होने दें. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त जैसे बड़े आर्थिक कार्यों में आज आपको शानदार सफलता मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. आज ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने सीनियर्स और अनुभवी व्यक्तियों का पूरा सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे उनकी यात्रा सफल रहेगी. हालांकि, कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस में चल रही अंदरूनी राजनीति (ऑफिस पॉलिटिक्स) से कुछ समय के लिए परेशान रह सकते हैं; सलाह यही है कि खुद को व्यर्थ के विवादों से दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने का संकेत दे रहा है. पंचम चंद्रमा के कारण स्टूडेंट्स की मुख्य पढ़ाई में आज कुछ अनचाही रुकावटें आ सकती हैं. स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स को आज अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए अपनी डेली रूटीन में योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आदि को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की नई बहार लेकर आया है. आज समाज के किसी विशेष व्यक्ति अथवा पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. साथ ही, आपको अचानक ही कोई बहुत महत्वपूर्ण और शुभ सूचना प्राप्त होगी. परिवार में जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए आज किसी प्रतिष्ठित जगह से बेहतरीन और मनपसंद रिश्ता आने की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिससे घर में मांगलिक माहौल बनेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. बंपर ग्रोथ और अटके काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, ऑफिस पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स की पढ़ाई में रुकावट के कारण हल्का मानसिक तनाव रह सकता है, जिसे सुबह की गई योग क्रियाओं से आसानी से दूर किया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज वरियान योग की शुभता पाने और ऑफिस पॉलिटिक्स के तनाव से मुक्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

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