Aaj ka Mithun Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद समझदारी और शांति से फैसले लेने का है. आज भले ही सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण बिजनेसमैन एक बात की गांठ जरूर बांध लें कि आज बाजार में किसी भी पार्टी या ग्राहक से व्यर्थ का विवाद नहीं करना है. अपने प्रतिस्पर्धी (कॉम्पिटिटर्स) का मुकाबला हमेशा अच्छे और स्वस्थ स्तर पर करें, किसी भी प्रकार की फूहड़ता या जल्दबाजी से बचें. वित्तीय मामलों में बिजनेसमैन को अपने अकाउंट्स (खातों) पर पैनी नजर रखनी होगी; यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी या उधार बाकी है, तो उसे तुरंत अदा कर दें, अन्यथा साख खराब हो सकती है.

यदि आप आज व्यापार में कोई 'न्यू प्रोडक्ट लॉन्च' (नया उत्पाद बाजार में उतारना) करने जा रहे हैं, तो रुक जाएं; आज ग्रह गोचर आपके विपरीत रहेंगे जिससे आपको भारी घाटा (नुकसान) उठाना पड़ सकता है. बेहतर होगा कि पहले आप अच्छी तरह मार्केट रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई उचित मुहूर्त देखकर लॉन्चिंग की प्लानिंग करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन मानसिक रूप से काफी दबाव और कड़े परिश्रम वाला रहेगा. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के सामने एक बड़ी चुनौती यह रहेगी कि आपके मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस (उम्मीदें) आपसे बहुत ज्यादा रहेंगी, जिसके विपरीत ही उन्हें रिजल्ट मिलेगा; जिससे दफ्तर में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है.

ऑफिस में जो 'न्यू एंप्लॉयड पर्सन' (नए कर्मचारी) हैं और जिन्हें अभी तक उनकी योग्यता के अनुसार कोई मुख्य प्रोजेक्ट नहीं मिला है, वे आज थोड़े डिप्रेशन (तनाव) में रह सकते हैं; उनके मन में आगे के करियर को लेकर एक अजीब सा डर रहेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबरेएं नहीं, यह समय भी निकल जाएगा. आज वर्कप्लेस पर वर्कलोड (काम का बोझ) बहुत अधिक रहने वाला है, जिसके कारण आपको ऑफिस का काम घर तक लाकर भी करना पड़ सकता है. समझदारी इसी में है कि वर्कस्पेस पर समय रहते ही अपने काम को कंप्लीट करने की आदत डालें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी को दर्शा रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन को थोड़ा भ्रमित और चंचल रखेगा, जिसके कारण स्टूडेंट्स अपनी मुख्य पढ़ाई पर पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. करियर के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आपको अपने मन के डर और भटकाव पर विजय पानी होगी. माता-पिता का सहयोग लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर बातचीत करने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार में किसी सदस्य के प्रति मन में कोई डाउट (संदेह या गलतफहमी) पैदा होने के कारण आपका मन घर के कामों में नहीं लगेगा; बेहतर होगा कि बैठकर बात साफ कर लें. आपकी कोई कही हुई बात या आपका अड़ियल रवैया आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) को काफी परेशान और दुखी कर सकता है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक थकान और तनाव को बढ़ाने वाला रह सकता है. काम के अत्यधिक बोझ और भविष्य की चिंताओं के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या उभर सकती है. काम के बीच-बीच में आराम करें और योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद जरूर लें.

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