Aaj ka Mesh Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद पॉजिटिविटी (सकारात्मकता) से भरा रहेगा, जिससे आप अपने कई पुराने अधूरे पड़े व्यावसायिक कार्य समय पर कंप्लीट कर पाएंगे. जो युवा आज अपने बाप-दादा के खानदानी बिजनेस (पैतृक व्यापार) से जुड़ने जा रहे हैं, उन्हें ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वे पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नए और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करें, ताकि बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके.

आज का दिन बिजनेस में ऑडिट या फाइनेंशियल रिव्यू करने के लिए सबसे बेस्ट है; व्यापार में पिछले समय से जो भी अकाउंट्स की गड़बड़ी (बग्स), अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चे) या कोई अंदरूनी फ्रॉड चल रहा था, वह आज आपकी नजरों में पकड़ में आ जाएगा. घर का फाइनेंस मैनेजमेंट 'गृहलक्ष्मी' (लाइफ पार्टनर या माता जी) के हाथों में सौंपने से आपके फिजूल के एक्सपेंडिचर (खर्चों) में भारी कमी आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करने और अपनी योग्यता साबित करने का है. आज ऑफिस में आपको कुछ जटिल समस्याओं के लिए इनोवेशन (नवीनता) की सख्त जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अपने बेहतरीन तरीके से डिलीवर करेंगे. आप कार्यस्थल पर कोई ऐसा यूनिक सॉल्यूशन (समाधान) देंगे जो सबको पूरी तरह सरप्राइज (हैरान) कर देगा; आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफिस में जमकर चमकेगी और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आपको विशेष रूप से नोटिस करेगा.

आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण होने से वर्कप्लेस पर टीम और बॉस की पूरी हेल्प (मदद) मिलेगी, जिससे आपके लंबे समय से अटके-अधूरे कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपने फाइनल सेटलमेंट या पुराने ड्यूज (बकाया राशि) के लिए अपनी पिछली कंपनी से कानूनी या प्रशासनिक लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका वह रुका हुआ पैसा पूरी तरह क्लियर हो सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन खुद को अनुशासित करने और समय के मूल्य को समझने का है. छठा चंद्रमा आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा. स्टूडेंट्स के लिए आज मूल मंत्र यही है कि वे स्टडी (पढ़ाई) करते समय केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और खेलकूद के वक्त खेलकूद करें; इसके लिए यदि आप आज ही एक अच्छा और व्यावहारिक टाइम-टेबल (समय सारणी) बना लेंगे तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी व्यस्तता और मान-सम्मान लेकर आएगा. आज आपको अपने क्षेत्र में सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रैवलिंग (सामाजिक और राजनीतिक यात्रा) की प्लानिंग करनी पड़ सकती है, जिससे समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय मिलेगी और पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी का हर निर्णय वित्तीय रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठा चंद्रमा आज आपको पुरानी बीमारियों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी कर्ज या मानसिक तनाव के कारण परेशान थे, तो आज उससे छुटकारा मिलने से आप खुद को मानसिक रूप से बेहद हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज बुधवार के दिन सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और कर्ज की समस्याओं से मुक्ति के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज के दिन सुबह के समय पक्षियों को हरी मूंग के दाने खिलाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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