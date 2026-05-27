Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख को बढ़ाने और बड़ी कामयाबी हासिल करने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण होने से आपके हाथ में कोई बड़ी 'न्यू डील' (नया अनुबंध) लग सकती है, जिससे आपका बिजनेस सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

बिजनेसमैन के यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (सरकारी विभागों) में कोई जरूरी काम पिछले काफी समय से लटके हुए हैं, तो आज का दिन उनकी पैरवी करने के लिए उत्तम है; आपको शासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. इसके अलावा, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन क्राइसिस कम्युनिकेशन या डैमेज कंट्रोल पर काम करने का एक बेहतरीन मौका है; यदि बाजार में आपके ब्रांड को लेकर कोई नेगेटिव रिव्यू (नकारात्मक समीक्षा) या बैड प्रेस (गलत खबर) आई है, तो आज उसे पूरी तरह प्रोफेशनली हैंडल करिए और ग्राहकों को एक ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) रिस्पॉन्स दीजिए, इससे आपकी इमेज और बेहतर होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अपने काम का लोहा मनवाने और टीम का नेतृत्व करने का है. ऑफिस में आज यदि किसी नई पॉलिसी चेंज (नीतिगत बदलाव) या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट (कार्यप्रणाली में सुधार) को लेकर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट (बढ़-चढ़कर हिस्सा) करिए; यह चेंज मैनेजमेंट आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा.

वर्कप्लेस पर अपने वर्किंग सिस्टम (काम करने के तरीके) को पूरी तरह दुरुस्त करके रखें और अपनी सूझबूझ व बुद्धि का परिचय दें; आपकी परफॉर्मेंस का लोहा आज पूरा ऑफिस मानेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए सलाह है कि अपनी टीम के सदस्यों के साथ ठीक से बर्ताव और सहयोग करें; यदि आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे, तो वे भी जी-जान से जुटकर कंपनी का टारगेट पूरा करेंगे, जिसका सीधा क्रेडिट (श्रेय) आपको ही मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन भविष्य की नई राहें खोलने वाला साबित होगा. पंचम चंद्रमा आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स के सामने आज करियर और उच्च शिक्षा को लेकर काफी सारे नए और सुनहरे अवसर सामने आएंगे. आपको बस सही समय पर सही अवसर को पहचान कर उस पर काम शुरू करना है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पुरानी कड़वाहट को दूर कर खुशियां मनाने का है. मैरिड लाइफ (दांपत्य जीवन) में पिछले कुछ समय से आ रही जो भी प्रॉब्लम्स या गलतफहमियां थीं, वे आज घर के बुजुर्गों की सही सलाह और मध्यस्थता से पूरी तरह दूर हो जाएंगी. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा; आज आपकी किसी लवेबल पर्सन (प्रिय व्यक्ति) से मुलाकात होने के प्रबल योग हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पंचम भाव का चंद्रमा आज आपको मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान बनाए रखेगा. पुराने तनावों से मुक्ति मिलेगी. हालांकि, सरकारी विभागों की दौड़धूप और मीटिंग्स के कारण शाम को थोड़ा शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. खान-पान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने और सरकारी कार्यों में सफलता के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय गाय को हरा चारा खिलाएं.

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