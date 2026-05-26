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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 26 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस बढ़ाने को सोशल मीडिया का करें उपयोग, सूझबूझ से चुनौतियों पर मिलेगी विजयश्री

Aaj ka Mithun Rashifal 26 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस बढ़ाने को सोशल मीडिया का करें उपयोग, सूझबूझ से चुनौतियों पर मिलेगी विजयश्री

Gemini Horoscope 26 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को मिलेगी व्यापार में बड़ी सफलता? जानिए कैसा रहेगा दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उन्नति और नई रणनीतियों पर काम करने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग का निर्माण होने से आपका बिजनेस इस समय जबरदस्त तेजी पकड़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी; लेकिन इसके साथ ही कुछ पेशेवर मुद्दों (प्रोफेशनल मैटर्स) को लेकर आप थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं.

बिजनेसमैन को आज अपने कड़े कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) से बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वे गुप्त तरीके से आपके काम को नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगे हुए हैं. व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिजनेसमैन को आज अपने प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन काम में सुधार करने और अपनी गरिमा बनाए रखने का है. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को विशेष सलाह दी जाती है कि वर्कप्लेस पर अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग के सहकर्मियों) से हमेशा सम्मान पूर्वक बात करें, और यदि वे काम में आपका सहयोग मांगें तो आगे बढ़कर उनकी मदद करें.

वर्कस्पेस पर अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर आज आपको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों का आज का अधिकतर समय ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग्स वगैरह में ही व्यतीत हो जाएगा. हालांकि करियर में चुनौतियां तो मिलेंगी, किंतु सूझबूझ से काम किया तो विजयश्री आपको ही मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और गहराई से विषयों को समझने का है. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका मन भटक सकता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि स्टूडेंट्स आज पूरी तरह डीप स्टडी (गहन अध्ययन) पर ही फोकस करें. हमेशा याद रखें कि आपका उथला या अधूरा ज्ञान आगामी परीक्षा परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आज आपके घर में किसी वरिष्ठ महिला सदस्य की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. फैमिली में आज किसी करीबी के प्रति आपके मन में कोई बड़ी गलतफहमी (मिसअंडरस्टैंडिंग) पैदा हो सकती है, जिससे बातचीत में दूरियां आ सकती हैं; धैर्य रखें. काम की अत्यधिक व्यस्तता और मीटिंग्स के कारण आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के लिए ज्यादा टाइम (समय) नहीं निकाल पाएंगे, जिससे वे थोड़े नाराज हो सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान हावी हो सकती है. घर में महिला सदस्य की अस्वस्थता के कारण मन चिंतित रहेगा. अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें, समय पर भोजन करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन सिद्धि योग की शुभता पाने और पारिवारिक विघ्नों को दूर करने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और कपूर का इत्र मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:10 AM (IST)
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