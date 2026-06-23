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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 23 June 2026: मिथुन राशि दफ्तर में सीनयर्स की बातों को गंभीरता से लें कर्मचारी, तालमेल की कमी से खड़ी होगी मुसीबत

Aaj ka Mithun Rashifal 23 June 2026: मिथुन राशि दफ्तर में सीनयर्स की बातों को गंभीरता से लें कर्मचारी, तालमेल की कमी से खड़ी होगी मुसीबत

Gemini Horoscope 23 June 2026: मिथुन राशि वाले व्यापारियों को मंदी की वजह से सेहत में आ सकती है गिरावट, क्या मंगलवार को सीनियर्स संग तालमेल की कमी डालेगी बड़ी मुश्किलों में? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने के कारण बिजनेसमैन को अचानक बाजार की भारी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपकी अपनी खुद की वर्किंग कैपिटल और मानसिक सेहत पर दिखेगा; इसलिए नया धन निवेश करने से पूरी तरह बचें. बाजार में किसी पुरानी बात या ऑर्डर को लेकर मुख्य पार्टी का मूड आपकी वजह से खराब हो सकता है; इसलिए बिज़नेस में वरिष्ठों की राय, समर्थन और विजनरी सहयोग लेने में ज़रा सा भी न हिचकिचाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए मंगलवार का दिन कड़े संघर्ष और मानसिक मजबूती बनाए रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर आज अपने सीनियर अधिकारियों के साथ हर हाल में गजब का तालमेल बनाकर चलें; उनकी बातों को गंभीरता से न लेना या उनके निर्देशों की अनदेखी करना आज आपको दफ्तर में किसी बहुत बड़ी मुसीबत या विवाद में डाल सकता है. 

करियर में एक्टिव कामकाजी महिलाओं पर आज ऑफिस के साथ-साथ घरेलू मोर्चे से भी काम का दोहरा कार्यभार (वर्कलोड) बहुत तेजी से बढ़ सकता है. अधिकारियों के कड़े प्रेशर में आज आपको अचानक कोई अनचाही 'ऑफिशियल ट्रैवलिंग' करनी पड़ सकती है, जिससे आपका मन काम पर कम और परिवार पर ज्यादा रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा दिन कठिनाइयों और मानसिक बाधाओं से पूरी तरह भरा रह सकता है; मुश्किल चैप्टर्स को याद करने में दिक्कत आएगी. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबराने के बजाय सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी और परिपक्वता से फैसले लेने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर परिवार के किसी सदस्य की 'सेहत' (स्वास्थ्य) अचानक बिगड़ने से आप मन ही मन काफी ज्यादा टेंशन और गहरी चिंता में नजर आ सकते हैं, जिससे डॉक्टर व अस्पताल की दौड़धूप बढ़ सकती है; कड़वी बातें बोलने से बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव का गोचर और मंदी का दबाव सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. अचानक बढ़े वर्कलोड और पारिवारिक चिंताओं के कारण भारी मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को शिव आराधना का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की तरफ यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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