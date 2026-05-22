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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 22 May 2026: मिथुन राशि स्किल्स के दम पर बड़ी कंपनी से मिलेगा जॉब का बड़ा ऑफर, पिता के साथ खत्म होंगे पुराने वैचारिक मतभेद

Aaj ka Mithun Rashifal 22 May 2026: मिथुन राशि स्किल्स के दम पर बड़ी कंपनी से मिलेगा जॉब का बड़ा ऑफर, पिता के साथ खत्म होंगे पुराने वैचारिक मतभेद

Gemini Horoscope 22 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी और नए बदलावों को अपनाने का है. आज आपके लिये धन लाभ के मजबूत आसार बने हुए हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग और बिजनेस आउटसोर्सिंग से जुड़े कारोबारियों के लिये भी यह समय विशेष रूप से फलदायी रह सकता है. जो जातक अपने एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यवसाय) से पूरी तरह अलग हट कर अपना कोई नया इंडिपेंडेंट बिजनेस (स्वतंत्र व्यापार) शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके लिए आज का समय अत्यंत अनुकूल और भाग्यशाली है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज आपकी कुंडली में वृद्धि योग बनने से कार्यक्षेत्र में मनचाहे प्रमोशन (पदोन्नति) के साथ-साथ शानदार वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक) की पूरी उम्मीद आप इस दौरान कर सकते हैं. आपको अपनी बेहतरीन प्रोफेशनल स्किल्स की बदौलत आज किसी बड़ी और नामचीन कंपनी से एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है; इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज वर्कप्लेस पर काम के प्रेशर (दबाव) में कार्य करना पड़ सकता है, इसलिए इधर-उधर की गॉसिप में अपना कीमती समय बर्बाद करने से बचें. अपनी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद शैली) और लर्निंग स्किल (सीखने की क्षमता) के दम पर आज आप करियर में कई और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन उनके हुनर को साबित करने का है. स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; बस आपको जरूरत है तो सही दिशा में 'स्मार्ट स्टडी' करने की. एक्स्ट्रा लर्निंग टूल्स का उपयोग आपको अपनी क्लास में सबसे आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में शांति और आपसी सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से पिता के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद या नाराजगी आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जिससे घर का माहौल खुनुमा बनेगा और बड़ों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अनुकूल है. कार्यक्षेत्र के मानसिक दबाव को कम करने और अपनी शारीरिक ऊर्जा के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए आज आपकी दिनचर्या में व्यायाम के लिये नियमित रूप से समय निकालना बहुत लाभकारी रह सकता है. आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वृद्धि योग का पूरा लाभ उठाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सम्मुख कपूर जलाकर आरती करें और उन्हें लाल गुलाब के फूल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:10 AM (IST)
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