Aaj ka Mithun Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा.

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बाजार का समय थोड़ा विपरीत होने से बिजनेसमैन के बनते-बनते काम ऐन वक्त पर अचानक बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको गजब का धैर्य रखना होगा. मार्केट में किसी मुख्य पार्टी के साथ आपका 'कोलाब्रेशन' (साझेदारी) गड़बड़ा जाने से आपके ऑफिशियल डाक्यूमेंट्स या फाइलों का गलत मिसयूज (दुरुपयोग) किया जा सकता है, इसलिए पूरी तरह सतर्क रहें; इनकम और एक्सपेंडिचर का बारीकी से आकलन करने के बाद ही कोई बड़ा वित्तीय फैसला लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए सोमवार का दिन कड़े संघर्ष और मानसिक मजबूती बनाए रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर आपके फेवर में न होने से, आज दफ्तर में अधिकारियों की 'कड़ी समीक्षा' (सख्त डांट या आलोचना) सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि सीनियर्स आपके पेंडिंग काम से थोड़े नाखुश रहने वाले हैं.

मार्केटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के कर्मचारियों पर अचानक काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा; हालांकि आपका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा; वर्कप्लेस पर काम से रिलेटेड किसी पेचीदा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को पूरी तरह बचाने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी (पढ़ाई) और कठिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कुछ अनचाही अड़चनों और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है; सुस्ती का त्याग कर रिवीजन पर फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का कड़ा संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के इमोशंस (भावनाओं) को गहराई से समझने का प्रयास करें; उनके साथ किसी भी छोटी बात पर फालतू की 'जिद या बहस' बिल्कुल न करें, अन्यथा वीकेंड की बची हुई शांति पूरी तरह प्रभावित हो सकती है. हालांकि, भूमि-भवन या मकान से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आज बड़ों के सहयोग से आसानी से सुलझ जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का गोचर सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. दफ्तर का तनाव और कोलाब्रेशन बिगड़ने की चिंता मानसिक तनाव और भारी सिरदर्द दे सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम करें और शाम को बच्चों के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं, कड़वी बातें बोलने से बचें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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