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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस में बागी रुख के बीच सुखजिंदर रंधावा पहुंचे गृह मंत्रालय, अमित शाह से होगी मुलाकात?

पंजाब कांग्रेस में बागी रुख के बीच सुखजिंदर रंधावा पहुंचे गृह मंत्रालय, अमित शाह से होगी मुलाकात?

Punjab Politics: कांग्रेस सासंद सुखजिंदर सिंह रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. उनकी इस मुलाकात का दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब पंजाब कांग्रेस में तनातनी चल रही है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 03 Jul 2026 12:06 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मचे घमासान के बीच पार्टी सांसद और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. यह दावा सूत्रों ने किया है. 

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि रंधावा ने कुछ समय पहले ही अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें आज मुलाकात का समय मिला. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.

एक अन्य सूत्र ने दावा किया कि रंधावा गृह मंत्रालय पहुंचे जरूर हैं लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी से प्रस्तावित है. 

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके रंधावा, फिलहाल गुरुदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
BJP Congress Punjab News AMIT SHAH Punjab Politics Punjab Election 2027
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