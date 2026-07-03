भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मचे घमासान के बीच पार्टी सांसद और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. यह दावा सूत्रों ने किया है.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि रंधावा ने कुछ समय पहले ही अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें आज मुलाकात का समय मिला. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.

एक अन्य सूत्र ने दावा किया कि रंधावा गृह मंत्रालय पहुंचे जरूर हैं लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी से प्रस्तावित है.

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके रंधावा, फिलहाल गुरुदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं.