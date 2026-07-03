Aaj ka Mithun Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, कुंभ राशि में जाने से पहले चंद्रमा का यह गोचर मिथुन राशि वालों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की सलाह देता है. चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 8वें भाव में संचार करेंगे, जिससे आपको वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य के मैनेजमेंट के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए मददगार साबित होगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है. आज मार्केट में अचानक डिमांड-सप्लाई (मांग और आपूर्ति) की चेन गड़बड़ा जाने से आपके सामने नई चुनौती खड़ी होगी; आपके पास स्टॉक तो भरपूर होगा पर खरीदारों की चुप्पी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है. इसके अलावा, बाजार में किसी दूसरी पार्टी के साथ प्रोडक्ट डिस्प्ले (उत्पाद प्रदर्शन) और एडवर्टाइजमेंट (विज्ञापन) के पैसों के हिसाब-किताब को लेकर आज कुछ कड़वाहट आ सकती है, इसलिए लेन-देन के मामलों को लिखित और पारदर्शी रखें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों के बढ़ने और मुनाफे में कमी आने का संकेत दे रहा है. सरकार की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी (परिवहन नीति) और लगातार बढ़ते फ्यूल (ईंधन) के दामों की वजह से आज आपके कुल प्रॉफिट (मुनाफे) में कुछ अप्रत्याशित गिरावट आ सकती है, जो आपके लिए टेंशन वाली रहेगी. बजट को संतुलित रखने के लिए बेवजह के खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं और आज किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं. दफ्तर में आज आपकी अत्यधिक ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है; कुछ ईर्ष्या रखने वाले कलीग्स (सहकर्मी) आपकी सीधी बातों को भी तोड़-मरोड़ कर बॉस के सामने गलत ढंग से पेश कर सकते हैं.

मैनेजमेंट आज अचानक आपको किसी बड़े चलते हुए प्रोजेक्ट से हटा सकता है, जिससे आपके आत्मसम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है. ग्रहों का यह नकारात्मक प्रभाव आज आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बनाएगा, जिससे काम की डेडलाइन मिस होने का डर रहेगा, इसलिए खुद को शांत रखें. जो लोग न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्हें आज परिणाम के लिए थोड़ा 'वेट एंड वॉच' (इंतजार) करना होगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को टूटने से बचाने का है. जनरल एंड कॉम्पिटिटिव (सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज कंसंट्रेशन (एकाग्रता) की भारी कमी के चलते अपना याद किया हुआ पाठ्यक्रम भी भूल सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें. खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज कड़े अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव (मसल स्ट्रेन) की समस्या हो सकती है, इसलिए फिटनेस को लेकर सजग रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको बेहद शांति और संयम से काम लेना होगा. चंद्रमा के आठवें भाव में होने के कारण आज अचानक किसी जरूरी काम से यात्रा करते समय रास्ते में किसी अजनबी से आपका झगड़ा या तीखी बहस हो सकती है, जिससे आपका मूड खराब होगा. घर के मामलों में भी अपनी राय जबरदस्ती थोपने से बचें, अन्यथा घरेलू माहौल बिगड़ सकता है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में सौम्यता बनाए रखें ताकि कोई बड़ी गलतफहमी न पनपे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. व्यावसायिक उतार-चढ़ाव और दफ्तर की राजनीति के कारण आज आपका मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन काफी बढ़ा रहेगा, जिसका सीधा असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ेगा. सिरदर्द, थकान या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी दिक्कतें आज आपको असहज कर सकती हैं. भीतरी शांति को दोबारा पाने और मानसिक उलझनों से पूरी तरह मुक्ति के लिए काम के बीच आराम लें और नियमित प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के पावन संयोग पर भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और शमी पत्र अर्पित करें.

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