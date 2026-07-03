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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सराहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां

राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां

समित द्रविड़ ने महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 में 23 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेलकर कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की जीत में योगदान दिया. उनकी बल्लेबाजी शैली ने राहुल द्रविड़ की याद दिला दी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे समित द्रविड़ एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी की वजह से चर्चा में आ गए हैं. महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2026 में कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने दबाव की स्थिति में 23 गेंदों पर 32 रन की उपयोगी पारी खेली है. उनकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में हुबली टाइगर्स को 2 रन से हराया है.

कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की शुरुआत बेहद खराब रही है और टीम ने शुरुआती आठ गेंदों के अंदर ही दो विकेट गंवा दिए हैं. मुश्किल समय में बल्लेबाजी करने उतरे समित द्रविड़ ने समझदारी से पारी को संभाला है. इसके बाद रोहन पाटिल ने 64 रन और प्रवीण दुबे ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है, जिसकी बदौलत टीम ने 7 विकेट पर 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया है. जवाब में हुबली टाइगर्स की टीम लक्ष्य से सिर्फ 2 रन दूर रह गई है.

समित की पारी भले ही बड़ी नहीं रही है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की तकनीक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनका स्टांस, ऊंचा लेफ्ट एल्बो, सीधा बल्ला और शॉट खेलने का अंदाज देखकर क्रिकेट प्रशंसकों को राहुल द्रविड़ की झलक देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी के वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं और कई फैंस ने उन्हें राहुल द्रविड़ की ‘फोटोकॉपी’ तक बताया है.

समित द्रविड़ अपने पिता की तरह तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने खुद को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में भी तैयार किया है. 2023-24 कूचबिहार ट्रॉफी में उन्होंने कर्नाटक को खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया है. उस सीजन उन्होंने 362 रन बनाए हैं और 16 विकेट भी हासिल किए हैं. जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेली गई उनकी 98 रन की पारी भी काफी अहम रही है.

शानदार प्रदर्शन के दम पर समित का चयन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में हुआ है. हालांकि घुटने की चोट की वजह से उन्हें बीच में ही टीम से बाहर होना पड़ा है. चोट से वापसी करने के बाद वह लगातार घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित कर रहे हैं.

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द्रविड़ परिवार की नई पीढ़ी में सिर्फ समित ही नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ भी तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं. 17 वर्षीय अन्वय विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और उनका चयन 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम में हुआ है.

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एक तरफ समित घरेलू क्रिकेट में लगातार अपनी छाप छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्वय जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में द्रविड़ परिवार की क्रिकेट विरासत नई पीढ़ी के जरिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है.

Published at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Praveen Dubey RAHUL DRAVID Maharaja Trophy KSCA T20 2026
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