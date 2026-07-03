Aaj ka Kanya Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके बौद्धिक कौशल, संवाद शैली और आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 5वें भाव (बुद्धि, विद्या व संतान भाव) में संचार करेंगे, जिससे अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय डील या प्रेजेंटेशन की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतिक कुशलता से बाजार में अपनी धाक जमाने का है. किसी भी विकट या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के मध्य बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस को एक कुशल नाविक की तरह पूर्ण संतुलन में रखने में कामयाब होंगे. आज आपकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स (जनसंपर्क कौशल) इतनी शानदार रहेगी कि बाजार में आपको ऐसे नए क्लाइंट्स (ग्राहक) मिलेंगे जो लंबे समय तक आपके साथ जुड़कर व्यापार करेंगे. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए आज आपके हाथ कोई बड़ी विदेशी फ्रेंचाइजी या बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लग सकता है, जिससे व्यापार का दायरा वैश्विक होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी पुरानी चिंताओं को पूरी तरह समाप्त करने वाला साबित होगा. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज बैंकिंग और टैक्स विभाग (आयकर विभाग) से आपको कोई बेहद सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिसके चलते आपका लंबे समय से अटका हुआ पुराना बड़ा फंड या फंसा हुआ पैसा आसानी से क्लियर हो जाएगा. इस धन के आने से आपकी संचित पूंजी बढ़ेगी और व्यापार में निवेश की योजनाएं गति पकड़ेंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में बड़ी सफलता और नेतृत्व की कमान मिलने का रहेगा. आज दफ्तर में आपकी प्रेजेंटेशन का विजुअल और कंटेंट (सामग्री) इतना प्रभावशाली होगा कि क्लाइंट्स बिना किसी लंबी बहस या सवाल के डील तुरंत साइन कर देंगे, जिससे बॉस की नजरों में आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा.

एंप्लॉयड पर्सन का फ्रेंडली नेचर (मित्रतापूर्ण व्यवहार) आज ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल को बेहद हल्का और खुनुमा कर देगा, जिससे पूरी टीम की उत्पादकता बढ़ेगी. मैनेजमेंट आज आपको किसी नई ब्रांच या नई टीम का नेतृत्व (लीडरशिप) करने का बड़ा प्रस्ताव सौंप सकता है. ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह ऊपर उठकर आज आपकी एक निष्पक्ष और ईमानदार छवि स्थापित होगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों में चंद्रमा के पंचम भाव में होने से बौद्धिक क्षमता तीव्र रहेगी, जिससे कठिन प्रोजेक्ट्स आसानी से पूरे होंगे. वहीं खेल के मैदान पर आज खिलाड़ियों की उत्कृष्ट टीम स्पिरिट (सामूहिक भावना) और शानदार खेल तकनीक उनकी टीम को एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाने में पूरी तरह सफल रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और मधुर मुलाकातों का रहेगा. चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण आज अचानक किसी पुराने प्रिय मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी. आज आपकी निष्पक्ष और सुलझी हुई छवि के कारण परिवार के लोग भी आपकी बातों को विशेष महत्व देंगे, जिससे घरेलू माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. अटका हुआ फंड क्लियर होने और करियर में लीडरशिप मिलने की खुशी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन और तनावमुक्त बनाए रखेगी. खेलकूद और फील्ड वर्क से जुड़े जातक आज शारीरिक रूप से खुद को गजब की स्फूर्ति और भीतरी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे. इस सकारात्मक ऊर्जा और शारीरिक फिटनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दिनचर्या को अनुशासित रखें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और लड्डू अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

