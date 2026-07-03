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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 3 July 2026: सरकारी सब्सिडी से पूरा होगा फैक्ट्री विस्तार का सपना, मुश्किल टास्क निपटाने पर बॉस करेंगे तारीफ

Aaj ka Singh Rashifal 3 July 2026: सरकारी सब्सिडी से पूरा होगा फैक्ट्री विस्तार का सपना, मुश्किल टास्क निपटाने पर बॉस करेंगे तारीफ

Leo Horoscope 3 July 2026: क्या सिंह राशि वालों की मेहनत आज रंग लाएगी? क्या करियर में नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलने वाला है? जानिए 3 जुलाई 2026 का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके प्रभाव, साहस और प्रशासनिक लाभ में बड़ी वृद्धि करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 6ठे भाव में संचार करेंगे, जिससे आपको शत्रुओं की शत्रुता को पूरी तरह कम करने और उन पर विजय पाने में बड़ी सफलता मिलेगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई मशीनरी की डील के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नई ऊंचाइयों को छूने का रहेगा. नेशनल एंड इंटरनेशनल (राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय) लेवल पर बन रहे नए व्यापारिक गलियारे आज आपकी सप्लाई चेन को और भी ज्यादा मजबूत और तेज बना देंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ेगी. बिजनेसमैन की अपनी गहन रिसर्च ही आज उन्हें मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव और उथल-पुथल से पूरी तरह दूर रखेगी. बाजार में आपकी साख एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में स्थापित होगी, जिससे नए कारोबारी आपसे जुड़ना पसंद करेंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी वित्तीय राहत और निवेश में बचत लेकर आया है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को आज स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) से किसी विशेष सब्सिडी या टैरिफ में बहुत बड़ी छूट मिल सकती है. इस सरकारी मदद से आपकी नई मशीनरी लगाने या फैक्ट्री विस्तार की लागत काफी कम हो जाएगी, जिससे आपकी संचित पूंजी की बड़ी बचत होगी. धन का निवेश आज भविष्य के लिए बेहद सुरक्षित और लाभप्रद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपने हुनर का परचम लहराने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी विशिष्ट वर्किंग स्टाइल (कार्यशैली) बॉस का ध्यान पूरी तरह आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है, खासकर कठिन से कठिन कार्यों को बेहद व्यवस्थित तरीके से निपटाने की आपकी अनूठी कला सबको गहराई से प्रभावित करेगी. 

वर्कप्लेस पर आपके को-वॉकर्स (सहकर्मी) आज अपनी समस्याओं के समाधान और सही गाइडेंस के लिए आपके पास आएंगे, जिससे दफ्तर में आपकी एक अलग और सम्मानीय छवि बनेगी. आज आपको कंपनी की तरफ से किसी ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा जो आने वाले समय में आपकी मार्केट वैल्यू को काफी बढ़ा देगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बड़ी प्रगति और सुधार लेकर आया है. स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में आ रही किसी बहुत जटिल समस्या का समाधान सीनियर्स की मदद से आसानी से मिल जाएगा, जिससे उनका समय बचेगा. वहीं खेल जगत से जुड़े प्लेयर्स (खिलाड़ियों) की खेल तकनीक में आज उनके कोच की विशेष मदद और मार्गदर्शन से बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जो उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में सुख-समृद्धि और शांति बढ़ाने वाला रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, परिवार, प्रेम और संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आज अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर हरियाली या प्रकृति का कोई सुंदर चित्र (वॉलपेपर) लगाएं; ऐसा करना आपके घर में मानसिक शांति और समृद्धि लेकर आएगा. लव पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज पूरी तरह समाप्त होंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखेगा. चंद्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारियों पर आपकी विजय होगी और स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. फैक्ट्री विस्तार की योजनाओं के सफल होने और बॉस से मिली तारीफ आपके मानसिक उत्साह को दोगुना कर देगी. भीतरी स्फूर्ति और शारीरिक ऊर्जा के इस बेहतरीन स्तर को बनाए रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Sky Blue (आसमानी नीला)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस शुभ संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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