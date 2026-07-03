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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 3 July 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा अटका हुआ टैक्स रिफंड, स्टॉक मार्केट से आएगा बड़ा मुनाफा, चमकेगा करियर

Aaj ka Kark Rashifal 3 July 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा अटका हुआ टैक्स रिफंड, स्टॉक मार्केट से आएगा बड़ा मुनाफा, चमकेगा करियर

Cancer Horoscope 3 July 2026: क्या कर्क राशि वालों को आज बड़ी खुशखबरी मिलेगी? क्या नौकरी बदलने या धन लाभ के नए योग बन रहे हैं? जानिए 3 जुलाई 2026, शुक्रवार का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह चौतरफा शुभ गोचर आपके व्यापारिक संबंधों और आर्थिक स्थिति को गजब की मजबूती देने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 7वें भाव (साझेदारी, व्यवसाय व विवाह भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक डील को फाइनल करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का रहेगा. अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के माहौल के बावजूद आज आपके बेहतरीन लॉजिस्टिक संपर्क आपको सुरक्षित रास्ता दिलाने और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. बिजनेसमैन की 'सिक्स्थ सेंस' (छठी इंद्री) आज निवेश के बिल्कुल सही और सटीक मौकों को पहचान लेगी, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा. आज बाजार में छोटे से लेकर बड़े कार्यों को समय पर पूरा करने से आपकी साख मजबूत होगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance और धन राशिफल)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बड़ी राहत और धन लाभ लेकर आया है. गवर्नमेंट (सरकार) के द्वारा आज आपके कुछ विशेष प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने से आपको व्यापार में बहुत बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि टैक्स रिफंड का लंबे समय से अटका हुआ पैसा आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वापस आ सकता है, जिससे आपकी पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और आपके मुनाफे का मार्जिन तेजी से बढ़ेगा. इसके अलावा, स्टॉक मार्केट में जिस शेयर पर आपने लंबे समय से भरोसा जताया था, वहां से अचानक मुनाफे की एक जबरदस्त लहर आएगी, जो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपना वर्चस्व और सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. ऑफिस में आज आपकी एडवाइस (सलाह) और बेहतरीन प्लानिंग को विशेष महत्व दिया जाएगा, यहाँ तक कि सीनियर मैनेजमेंट भी आज आपकी सलाह पर कंपनी के बड़े फैसले लेगा. 

न्यू टेक्नोलॉजी (नई तकनीक) पर आपकी शानदार पकड़ आपको अपनी पूरी टीम में सबसे अलग और आगे बना देगी. दफ्तर के किसी पुराने और उलझे हुए अटके प्रोजेक्ट को अपनी बुद्धिमानी से सुलझाने के लिए आज आपको मैनेजमेंट से विशेष सम्मान व प्रोत्साहन मिल सकता है. जो लोग जॉब स्विच करने (नौकरी बदलने) का सोच रहे हैं, उन्हें आज किसी नामी कंपनी से इंटरव्यू या सीधे जॉइनिंग का बुलावा आ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी पुरानी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का है. शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों में तेजी आएगी और स्टूडेंट्स को आज अपने मुख्य विषय या प्रोजेक्ट में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज अपनी किसी पुरानी चोट या शारीरिक समस्या से पूरी तरह उबरकर मैदान पर शानदार वापसी करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और मधुरता से भरा रहेगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से आपकी लव-लाइफ में आज एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बॉन्डिंग (तालमेल) बनेगी, जिससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में गजब की मधुरता आएगी और पुरानी हर गलतफहमी दूर होगी. वहीं घर के अनमैरिड पर्सन (अविवाहित जातकों) के लिए आज किसी प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का बेहद सम्मानजनक प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको काफी तरोताजा और स्फूर्तिवान बनाए रखेगा. टैक्स रिफंड मिलने और स्टॉक मार्केट से अचानक हुए धन लाभ की खुशी आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह समाप्त कर देगी. खिलाड़ियों की सेहत में सुधार होने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा. भीतरी स्फूर्ति और शारीरिक संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनुशासित जीवनशैली अपनाएं, समय पर पौष्टिक आहार लें और नियमित रूप से योग व प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Red (लाल)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और लड्डू अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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