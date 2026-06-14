Aaj ka Mithun Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने का है. बिजनेस में आज 'इनसाइडर थ्रेट' (Insider Threat) की आशंका बन रही है; एम्प्लॉइज़ के गलत एक्शंस से डेटा लीक, फ्रॉड या चोरी का कोई गुप्त संकेत मिल सकता है, सतर्क रहें. बाजार में आपके काम आज सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ेंगे; ग्रह स्थिति सही न होने से किसी शॉप ओनर से बिजनेस की बात को लेकर तीव्र विवाद की स्थिति बन सकती है, अपने जरूरी कार्यों को स्थगित न करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन मर्यादा में रहने और विरोधियों की चाल से सावधान रहने की कड़ा संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर काम से संबंधित परियोजनाओं के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल नहीं होगा. नई तकनीक (आधुनिक टूल्स) को समय पर न सीख पाने के कारण आप खुद को जूनियर स्टाफ से थोड़ा पीछे महसूस करेंगे, खुद को अपडेट करें. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस के कामों में पूरी तरह अलर्ट रहें, विरोधी आपके खिलाफ कोई जाल बुन सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन गलत संगति से खुद को कोसों दूर रखने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज स्टेमीना (शारीरिक क्षमता) बढ़ाने के चक्कर में शॉर्टकट के रूप में किसी गलत संगत या नुकसानदेह दवाओं के चंगुल में पड़ सकते हैं, जिससे आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है; प्रामाणिक मेहनत पर भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज आप आवेश में आकर परिवार में कुछ ऐसे कठोर और अप्रिय शब्द बोल सकते हैं, जो आपके माता-पिता व जीवनसाथी के दिल को गहरी ठेस पहुँचा सकते हैं; जिससे पारिवारिक कलह में फंसने की पूरी संभावना है. हालांकि, करियर को लेकर फैमिली द्वारा आपको आज कुछ कड़वी बातें कही जा सकती हैं, जो उस समय आपको भले ही बुरी लगें लेकिन वो आपके भविष्य को एक नई और सही दिशा देंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, डेटा लीक की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को शांत रखने के लिए व्यर्थ के पारिवारिक विवादों से दूर रहें और सुबह प्राणायाम का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज रविवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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