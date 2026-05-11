Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में बाधाएं समाप्त होंगी, लाभ एवं प्रोजेक्ट के अवसर बढ़ेंगे।

नौकरीपेशा जातकों का काम का दबाव घटेगा, विदेश यात्रा के योग।

शिक्षा में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा।

विवाहित जातकों के प्रेमपूर्ण संबंध, परिवार के साथ सुखद यात्रा।

स्वास्थ्य में सुधार, पुरानी थकान और शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

बिजनेस में आ रही सारी बाधाएं आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और शिपमेंट समय पर पहुँचेगा, जिससे आपको उम्मीद से अधिक लाभ होने के योग हैं. बिजनेसमैन को किसी बड़े सरकारी या निजी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से निवेश के पुराने फैसले आज आपको लाभ की स्थिति में लाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव होने के बावजूद आप इसे इतनी कुशलता से संभालेंगे कि शाम का समय अपने परिवार के साथ पूरी खुशहाली और पार्टी के मूड में बिता पाएंगे. जो लोग विदेश में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी बाधाएं दूर होने के प्रबल योग हैं. आप "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें, यह आपकी कुशलता को बढ़ाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

ऐन्द्र योग बनने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे और आपको अपनी मनपसंद नौकरी या पद मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और वे नए विषयों को सीखने में रुचि दिखाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

विवाहित जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन कल के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. पुरानी थकान या शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी. मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें.

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