आज व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शिपमेंट समय पर पहुंचेगा, जिससे उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आपको बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है।
Aaj ka Mithun Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि ऐन्द्र योग से चमकेगा भाग्य, विदेश में नौकरी का सपना होगा सच
Gemini Horoscope 11 May 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मिथुन राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
- व्यापार में बाधाएं समाप्त होंगी, लाभ एवं प्रोजेक्ट के अवसर बढ़ेंगे।
- नौकरीपेशा जातकों का काम का दबाव घटेगा, विदेश यात्रा के योग।
- शिक्षा में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा।
- विवाहित जातकों के प्रेमपूर्ण संबंध, परिवार के साथ सुखद यात्रा।
- स्वास्थ्य में सुधार, पुरानी थकान और शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी।
Aaj ka Mithun Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.
चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
व्यापार और वित्त (Business & Finance):
बिजनेस में आ रही सारी बाधाएं आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और शिपमेंट समय पर पहुँचेगा, जिससे आपको उम्मीद से अधिक लाभ होने के योग हैं. बिजनेसमैन को किसी बड़े सरकारी या निजी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से निवेश के पुराने फैसले आज आपको लाभ की स्थिति में लाएंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career):
नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव होने के बावजूद आप इसे इतनी कुशलता से संभालेंगे कि शाम का समय अपने परिवार के साथ पूरी खुशहाली और पार्टी के मूड में बिता पाएंगे. जो लोग विदेश में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी बाधाएं दूर होने के प्रबल योग हैं. आप "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें, यह आपकी कुशलता को बढ़ाएगा.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
ऐन्द्र योग बनने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे और आपको अपनी मनपसंद नौकरी या पद मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और वे नए विषयों को सीखने में रुचि दिखाएंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
विवाहित जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.
स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज का दिन कल के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. पुरानी थकान या शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी. मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1
विशेष उपाय: "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार और वित्त के क्षेत्र में क्या खास है?
नौकरीपेशा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
काम का दबाव होने के बावजूद आप कुशलता से काम संभालेंगे और शाम परिवार के साथ बिताएंगे। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए वीजा संबंधी बाधाएं दूर होने के योग हैं।
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
ऐन्द्र योग के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और वे नए विषयों को सीखने में रुचि दिखाएंगे।
प्रेम और परिवार के मामले में मिथुन राशि के जातकों के लिए आज क्या शुभ है?
विवाहित जातकों के लिए दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा और परिवार के साथ यात्रा या मनोरंजन की योजना बन सकती है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या बेहतर है?
आज सेहत के मामले में कल से काफी बेहतर महसूस करेंगे। पुरानी थकान या शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप लाभकारी होगा।
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