हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि ऐन्द्र योग से चमकेगा भाग्य, विदेश में नौकरी का सपना होगा सच

Aaj ka Mithun Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि ऐन्द्र योग से चमकेगा भाग्य, विदेश में नौकरी का सपना होगा सच

Gemini Horoscope 11 May 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मिथुन राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्यापार में बाधाएं समाप्त होंगी, लाभ एवं प्रोजेक्ट के अवसर बढ़ेंगे।
  • नौकरीपेशा जातकों का काम का दबाव घटेगा, विदेश यात्रा के योग।
  • शिक्षा में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा।
  • विवाहित जातकों के प्रेमपूर्ण संबंध, परिवार के साथ सुखद यात्रा।
  • स्वास्थ्य में सुधार, पुरानी थकान और शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
बिजनेस में आ रही सारी बाधाएं आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और शिपमेंट समय पर पहुँचेगा, जिससे आपको उम्मीद से अधिक लाभ होने के योग हैं. बिजनेसमैन को किसी बड़े सरकारी या निजी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से निवेश के पुराने फैसले आज आपको लाभ की स्थिति में लाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career):
नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव होने के बावजूद आप इसे इतनी कुशलता से संभालेंगे कि शाम का समय अपने परिवार के साथ पूरी खुशहाली और पार्टी के मूड में बिता पाएंगे. जो लोग विदेश में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी बाधाएं दूर होने के प्रबल योग हैं. आप "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें, यह आपकी कुशलता को बढ़ाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
ऐन्द्र योग बनने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे और आपको अपनी मनपसंद नौकरी या पद मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और वे नए विषयों को सीखने में रुचि दिखाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
विवाहित जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज का दिन कल के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. पुरानी थकान या शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी. मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार और वित्त के क्षेत्र में क्या खास है?

आज व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शिपमेंट समय पर पहुंचेगा, जिससे उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आपको बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है।

नौकरीपेशा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

काम का दबाव होने के बावजूद आप कुशलता से काम संभालेंगे और शाम परिवार के साथ बिताएंगे। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए वीजा संबंधी बाधाएं दूर होने के योग हैं।

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

ऐन्द्र योग के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और वे नए विषयों को सीखने में रुचि दिखाएंगे।

प्रेम और परिवार के मामले में मिथुन राशि के जातकों के लिए आज क्या शुभ है?

विवाहित जातकों के लिए दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा और परिवार के साथ यात्रा या मनोरंजन की योजना बन सकती है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या बेहतर है?

आज सेहत के मामले में कल से काफी बेहतर महसूस करेंगे। पुरानी थकान या शारीरिक दर्द से मुक्ति मिलेगी और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप लाभकारी होगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि ऐन्द्र योग से चमकेगा भाग्य, विदेश में नौकरी का सपना होगा सच
मिथुन राशिफल 11 मई 2026 ऐन्द्र योग से चमकेगा भाग्य, विदेश में नौकरी का सपना होगा सच और व्यापार में मिलेगा उम्मीद से अधिक मुनाफा
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 May 2026: वृषभ राशि मालव्य योग और पिता की सलाह से बिजनेस में होगी तरक्की, जॉब प्रोफाइल में बदलाव लाएगा बड़ी खुशियां
वृषभ राशिफल 11 मई 2026 मालव्य योग और पिता की सलाह से बिजनेस में होगी तरक्की, जॉब प्रोफाइल में बदलाव लाएगा बड़ी खुशियां
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 May 2026: मेष राशि विदेश व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता और रुका हुआ धन आएगा वापस
मेष राशिफल 11 मई 2026 रूचक योग से चमकेगी किस्मत, विदेश व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता और रुका हुआ धन आएगा वापस
राशिफल
Weekly Gen-Z Horoscope 10 to 16 May 2026: इस हफ्ते किन 3 राशियों की लगेगी 'Lottery' और किसे मिलेगा 'Reality Check'? पढ़ें अपना भाग्य
साप्ताहिक Gen-Z राशिफल: सावधान! इस हफ्ते बदल रही है ग्रहों की चाल; जानें आपकी लाइफ में आएगा 'Big Twist' या बढ़ेगा इमोशनल ड्रामा?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
आईपीएल 2026
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
ट्रैवल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
एग्रीकल्चर
Goat Farming Scheme: मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget