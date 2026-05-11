Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज नए व्यापारिक रिश्ते बन सकते हैं, सरकारी फाइलों में प्रगति होगी।

कार्यस्थल पर काम-जीवन संतुलन से करियर में स्थिरता आएगी।

विद्यार्थियों को इंटरव्यू व परीक्षाओं में सफलता के अवसर मिलेंगे।

पारिवारिक खुशियां और स्वास्थ्य में सुधार, मनन से शांति मिलेगी।

Aaj ka Kumbh Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं कुंभ राशि के जातकों को आज मालव्य योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई नींव रखने का है. नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव आज फलदायी साबित होंगे और आपसी भरोसे से व्यापार में प्रगति होगी. ऐन्द्र योग के प्रभाव से सरकारी दफ्तरों में रुकी हुई आपकी फाइलें आज क्लियर होंगी और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. निवेश के लिहाज से आज किसी नई संपत्ति, वाहन या आभूषण की खरीदारी करना आपके भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा. इसके लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच का समय अत्यंत सकारात्मक है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज आप काम और निजी जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन बना पाएंगे. ऑफिस का काम समय पर खत्म होने से आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन एक बात गांठ बांध लें कि काम और जीवन का संतुलन ही असली सफलता है. आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और करियर में स्थिरता आएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन शानदार है. इंटरव्यू और लिखित परीक्षाओं में आपकी वाकपटुता और ज्ञान का जादू चलेगा. आपको अपनी पुरानी मेहनत का पूरा फल एक शानदार करियर अवसर के रूप में मिल सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशियां दस्तक देंगी. आप किसी पारिवारिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, चंद्रमा आपकी ही राशि में होने और ग्रहण दोष के प्रभाव से बीच-बीच में मन थोड़ा विचलित या दुखी महसूस कर सकता है. धैर्य बनाए रखें और प्रियजनों के साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा. न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके चेहरे पर एक विशेष चमक लौट आएगी. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें, जिससे विचलित मन शांत होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं.

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