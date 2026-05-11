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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 11 May 2026: कुंभ राशि मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, सरकारी काम पूरे होंगे और वाहन-संपत्ति की खरीदारी के बनेंगे शुभ योग

Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 May 2026: कुंभ राशि मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, सरकारी काम पूरे होंगे और वाहन-संपत्ति की खरीदारी के बनेंगे शुभ योग

Aquarius Horoscope 11 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:50 AM (IST)
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  • आज नए व्यापारिक रिश्ते बन सकते हैं, सरकारी फाइलों में प्रगति होगी।
  • कार्यस्थल पर काम-जीवन संतुलन से करियर में स्थिरता आएगी।
  • विद्यार्थियों को इंटरव्यू व परीक्षाओं में सफलता के अवसर मिलेंगे।
  • पारिवारिक खुशियां और स्वास्थ्य में सुधार, मनन से शांति मिलेगी।

Aaj ka Kumbh Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं कुंभ राशि के जातकों को आज मालव्य योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई नींव रखने का है. नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव आज फलदायी साबित होंगे और आपसी भरोसे से व्यापार में प्रगति होगी. ऐन्द्र योग के प्रभाव से सरकारी दफ्तरों में रुकी हुई आपकी फाइलें आज क्लियर होंगी और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. निवेश के लिहाज से आज किसी नई संपत्ति, वाहन या आभूषण की खरीदारी करना आपके भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा. इसके लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच का समय अत्यंत सकारात्मक है.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आप काम और निजी जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन बना पाएंगे. ऑफिस का काम समय पर खत्म होने से आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन एक बात गांठ बांध लें कि काम और जीवन का संतुलन ही असली सफलता है. आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और करियर में स्थिरता आएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन शानदार है. इंटरव्यू और लिखित परीक्षाओं में आपकी वाकपटुता और ज्ञान का जादू चलेगा. आपको अपनी पुरानी मेहनत का पूरा फल एक शानदार करियर अवसर के रूप में मिल सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशियां दस्तक देंगी. आप किसी पारिवारिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, चंद्रमा आपकी ही राशि में होने और ग्रहण दोष के प्रभाव से बीच-बीच में मन थोड़ा विचलित या दुखी महसूस कर सकता है. धैर्य बनाए रखें और प्रियजनों के साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा. न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके चेहरे पर एक विशेष चमक लौट आएगी. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें, जिससे विचलित मन शांत होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन से योग शुभ माने जा रहे हैं?

आज कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य और ऐन्द्र योग भी प्रभावी रहेंगे।

व्यापार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई नींव रखने के लिए उत्तम है। नए साझेदारी के प्रस्ताव फलदायी होंगे और आपसी भरोसे से प्रगति होगी।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

आज आप कार्यस्थल पर काम और निजी जीवन में संतुलन बना पाएंगे। आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और करियर में स्थिरता आएगी।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन शानदार है। इंटरव्यू और परीक्षाओं में आपकी वाकपटुता का जादू चलेगा।

आज स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी जाती है?

स्वास्थ्य के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान में दें, जिससे आपका मन शांत होगा।

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