हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि नए अवसर और बदलाव से जीवन में आएगी रौनक

Mithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि नए अवसर और बदलाव से जीवन में आएगी रौनक

Gemini Monthly Horoscope November 2025: मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मिथुन मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 08:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Masik Rashifal November 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का प्रारंभ थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा, जबकि व्यापारियों को आय की तुलना में खर्चों का अधिक बोझ महसूस हो सकता है.

करियर और नौकरी:
माह के शुरुआती दिनों में आपको अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है. किसी पुराने प्रोजेक्ट को लेकर तनाव रहेगा, परंतु धैर्य और मेहनत से आप स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे. मध्य सप्ताह में नौकरी परिवर्तन का अवसर मिल सकता है, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए लाभदायक रहेगा.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायी वर्ग को शुरुआती दिनों में लाभ अपेक्षानुसार नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य माह से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. साझेदारी में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ के योग बनेंगे. हालांकि महीने के अंत में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन जरूरी रहेगा.

परिवार और संबंध:
पारिवारिक मामलों में प्रारंभिक समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर के किसी सदस्य से मतभेद संभव है, जिसे समझदारी से सुलझाना बेहतर रहेगा. लव लाइफ और वैवाहिक संबंधों में मधुरता महीने के मध्य में लौटेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य:
शुरुआती सप्ताह में मौसमी बीमारियों से बचें. खानपान में लापरवाही न करें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नियमित योग और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में नौकरी बदलना उचित रहेगा?
A1: हां, मध्य सप्ताह नौकरी परिवर्तन और प्रमोशन के लिए शुभ संकेत ला सकता है.

Q2: क्या आर्थिक स्थिति सुधरेगी?
A2: हां, माह के मध्य के बाद से आय में स्थिरता आएगी, परंतु अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Masik Rashifal Mithun Rashifal Mithun Masik Rashifal

Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा?

माह के शुरुआती दिनों में कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का दबाव रहेगा. मध्य सप्ताह में नौकरी परिवर्तन का अवसर मिल सकता है.

क्या व्यापारियों को नवंबर 2025 में लाभ होगा?

शुरुआती दिनों में लाभ अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य माह से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. साझेदारी में विशेष लाभ के योग बनेंगे.

पारिवारिक रिश्तों में नवंबर 2025 में क्या उम्मीद करें?

प्रारंभिक समय में पारिवारिक मामलों में थोड़ा तनाव रह सकता है. मध्य माह से रिश्तों में मधुरता लौटेगी और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

नवंबर 2025 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

शुरुआती सप्ताह में मौसमी बीमारियों से बचाव की आवश्यकता है. खानपान में सावधानी बरतें और नियमित योग व ध्यान लाभदायक रहेगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget