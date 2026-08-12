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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 12 August 2026: बिजनेस में आएगी तेजी, करियर में मिलेंगी उपलब्धियां

Aaj ka Makar Rashifal 12 August 2026: बिजनेस में आएगी तेजी, करियर में मिलेंगी उपलब्धियां

Makar Horoscope Today: क्या बिजनेस में सुधार के साथ करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं? जानिए मकर राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और परिवार के मामले में दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन व्यापारिक दृष्टि से सामान्य से बेहतर रह सकता है. चन्द्रमा 7वें भाव में होने से बिजनेस में तेजी आने के योग हैं. व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा और आप अपनी योग्यता व क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करके काम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

बिजनेसमैन को मेहनत के अनुरूप लाभ तो मिलेगा, लेकिन यह आपकी उम्मीद या तय किए गए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा. इसलिए आज बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद रखने के बजाय व्यापार को स्थिर और व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है, इसलिए गैरजरूरी खर्चों को नियंत्रित करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वर्कप्लेस पर उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं. इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी. बॉस आपके प्रदर्शन को ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल न करें.

बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जो लोग किसी कारणवश घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए वित्तीय मोर्चे पर दिन अच्छा रह सकता है. करियर को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं, लेकिन काम के साथ आराम और निजी जीवन के लिए भी समय निकालें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति आज सामान्य रहने वाली है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों की वजह से धन संचय करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. बिजनेस से मिलने वाला लाभ उम्मीद से कम रह सकता है, इसलिए बड़े निवेश या अनावश्यक खरीदारी से बचना समझदारी होगी.

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाकर चलें. किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें और पहले अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर कर लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सामान्य से सुखद रह सकता है. आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होगा. परिवार के साथ मंदिर जाकर देव दर्शन करने से मानसिक शांति मिलेगी. इस दौरान दान-पुण्य करना भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा.

पिता के साथ समय बिताने और उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें. उनके अनुभव और मार्गदर्शन से आपको भविष्य से जुड़े फैसलों में सही दिशा मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ भी सहयोग और समझ बनाए रखने की कोशिश करें.

शिक्षा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अपनी कमियों को पहचानकर उनमें सुधार करने का है. केवल पढ़ाई करने के बजाय अपनी पर्सनेलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें. जिन विद्यार्थियों को ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, वे कोचिंग या अनुभवी लोगों की मदद ले सकते हैं.

अपनी कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास को मजबूत करना भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन काम का दबाव बढ़ने पर थकान महसूस हो सकती है. जो लोग घर से काम करते हैं, उन्हें लगातार काम करते रहने के बजाय बीच-बीच में आराम करना चाहिए. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें.

धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक तनाव कम करने और मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज मंदिर में जाकर देव दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें. साथ ही पिता का आशीर्वाद लेकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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