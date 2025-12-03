हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Tarot Rashifal 2026: मेष टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Mesh Tarot Rashifal 2026: मेष टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Aries yearly 2026 Tarot Horoscope: मेष राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Dec 2025 05:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries yearly 2026 Tarot Horoscope: नया साल 2026 आपके जीवन में खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आए. नए वर्ष में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, शादी होगी, प्रेम सफल होगा, संतान सुख मिलेगा या व्यापार में वृद्धि होगी. टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार टैरो की उत्पत्ति यूरोप में 14वीं सदी के आसपास मानी जाती है. इसमें कुल 78 कार्ड होते हैं, जिनके चित्र जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. साल 2026 सभी राशियों के लिए नए अनुभव, उतार-चढ़ाव और सीख लेकर आएगा. ग्रह स्थिति और ऊर्जा हमारे दिनों को प्रभावित करती है, कभी शुभ समाचार मिलते हैं, तो कभी चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं. इस वार्षिक टैरो राशिफल का उद्देश्य आपको भविष्य की योजना बनाने में सहायता देना है.

मेष राशि के लिए वर्ष 2026 नई उम्मीदों का वर्ष साबित होगा. आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में अच्छा संतुलन बनाएंगे. करियर में नए अवसर मिलेंगे और घर में खुशी एवं समृद्धि बनी रहेगी. रिश्तों में हल्की चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिन्हें आपसी समझदारी से हल किया जा सकेगा. छोटे व लाभकारी यात्राएँ होंगी, कुछ अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती हैं. नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों के लिए उपयुक्त अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. साल की शुरुआत में ही स्थिरता महसूस होगी. छोटे निवेश लाभदायक होंगे और रुका धन भी वापस मिल सकता है. मई से जुलाई के बीच करियर या स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे. अगस्त और सितंबर में अनुशासन की आवश्यकता होगी. वर्ष का अंतिम भाग बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है तथा नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचना आवश्यक है. काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना होगा. हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम जरूरी रहेगा.

उपाय: जेब में लाल रुमाल रखें. मंगलवार को मीठी रोटी गाय को खिलाएं. हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Dec 2025 05:30 AM (IST)
Rashifal 2026 Mesh Rashi 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Mesh Tarot Rashifal Aries Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

2026 में मेष राशि के लिए करियर कैसा रहेगा?

2026 में मेष राशि वालों को करियर में नए अवसर मिलेंगे और नौकरी बदलने के लिए उपयुक्त समय होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और छोटे निवेश लाभदायक साबित होंगे।

2026 में मेष राशि के रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं?

रिश्तों में कुछ हल्की चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपसी समझदारी से उन्हें हल किया जा सकेगा। घर में खुशी और समृद्धि बनी रहेगी।

2026 में मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचना महत्वपूर्ण होगा। काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम जरूरी रहेगा।

2026 में मेष राशि के लिए यात्राओं के क्या योग हैं?

2026 में छोटी व लाभकारी यात्राएँ होंगी, जिनमें कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ भी शामिल हो सकती हैं।

'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
