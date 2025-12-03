Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries yearly 2026 Tarot Horoscope: नया साल 2026 आपके जीवन में खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आए. नए वर्ष में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, शादी होगी, प्रेम सफल होगा, संतान सुख मिलेगा या व्यापार में वृद्धि होगी. टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार टैरो की उत्पत्ति यूरोप में 14वीं सदी के आसपास मानी जाती है. इसमें कुल 78 कार्ड होते हैं, जिनके चित्र जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. साल 2026 सभी राशियों के लिए नए अनुभव, उतार-चढ़ाव और सीख लेकर आएगा. ग्रह स्थिति और ऊर्जा हमारे दिनों को प्रभावित करती है, कभी शुभ समाचार मिलते हैं, तो कभी चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं. इस वार्षिक टैरो राशिफल का उद्देश्य आपको भविष्य की योजना बनाने में सहायता देना है.

मेष राशि के लिए वर्ष 2026 नई उम्मीदों का वर्ष साबित होगा. आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में अच्छा संतुलन बनाएंगे. करियर में नए अवसर मिलेंगे और घर में खुशी एवं समृद्धि बनी रहेगी. रिश्तों में हल्की चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिन्हें आपसी समझदारी से हल किया जा सकेगा. छोटे व लाभकारी यात्राएँ होंगी, कुछ अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती हैं. नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों के लिए उपयुक्त अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. साल की शुरुआत में ही स्थिरता महसूस होगी. छोटे निवेश लाभदायक होंगे और रुका धन भी वापस मिल सकता है. मई से जुलाई के बीच करियर या स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे. अगस्त और सितंबर में अनुशासन की आवश्यकता होगी. वर्ष का अंतिम भाग बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है तथा नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचना आवश्यक है. काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना होगा. हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम जरूरी रहेगा.

उपाय: जेब में लाल रुमाल रखें. मंगलवार को मीठी रोटी गाय को खिलाएं. हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.