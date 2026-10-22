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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे नई ऊंचाइयां, कार्यक्षेत्र में सतर्कता की मिसाल व गोल्स अचीव करेंगे छात्र

आज का मेष राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे नई ऊंचाइयां, कार्यक्षेत्र में सतर्कता की मिसाल व गोल्स अचीव करेंगे छात्र

आज का मेष राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे ऊंचाइयां, फेस्टिव प्रॉफिट से लोन मुक्ति की राह, ऑफिस में सतर्कता से काम, छात्र पाएंगे सफलता! पढ़ें एकादशी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 06:44 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी दोपहर 02:49 तक रहेगी, तत्पश्चात द्वादशी तिथि लगेगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 08:49 तक रहेगा. आज वाशि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण, बुधादित्य, वृद्धि और मेष राशि के लिए मालव्य योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा कुंभ राशि (11वें भाव—लाभ व उन्नति स्थान) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा. शुभ कार्य हेतु सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 तक रहेगा. यात्रा दक्षिण दिशा में शुभ रहेगी.

बिजनेस व फाइनेंस: 11वें भाव के चंद्रमा से आपको जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा. फेस्टिवल सीजन की अतिरिक्त कमाई और नए लोन अप्रूवल से आप पुराने बैंक लोन की किस्तें समय से पूर्व चुकाकर कर्ज का बोझ हल्का करेंगे. व्यावसायिक निर्णय स्वयं लें और सरकारी मामलों पर पैनी नजर रखें. बाजार से अच्छा मुनाफा मिलेगा, हालांकि मामूली उतार-चढ़ाव संभव हैं.

करियर व जॉब: कार्यक्षेत्र पर आपकी सतर्कता से काम बेहतरीन होंगे, जिससे सहकर्मियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों की पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी और ऑफिस में पूरी एकाग्रता से मन लगेगा.

लव, फैमिली व शिक्षा: दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का संचार रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के साथ करियर विस्तार पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रतियोगी व सामान्य छात्र अपनी लगन से निर्धारित गोल्स आसानी से अचीव कर लेंगे. ग्रहण दोष के कारण मानसिक चंचलता से बचें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार और पापांकुशा एकादशी के पावन महापर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी-नारायण जी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. ग्रहण दोष के निवारण हेतु भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले फल या चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' और राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. आज के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, अन्न या केले का दान करें. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से जीवन में ऊंचाइयों के मार्ग प्रशस्त होंगे, मालव्य योग से आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, ग्रहण दोष की मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, बैंक लोन से मुक्ति मिलेगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:44 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
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