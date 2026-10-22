Mesh Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी दोपहर 02:49 तक रहेगी, तत्पश्चात द्वादशी तिथि लगेगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 08:49 तक रहेगा. आज वाशि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण, बुधादित्य, वृद्धि और मेष राशि के लिए मालव्य योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा कुंभ राशि (11वें भाव—लाभ व उन्नति स्थान) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा. शुभ कार्य हेतु सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 तक रहेगा. यात्रा दक्षिण दिशा में शुभ रहेगी.

बिजनेस व फाइनेंस: 11वें भाव के चंद्रमा से आपको जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा. फेस्टिवल सीजन की अतिरिक्त कमाई और नए लोन अप्रूवल से आप पुराने बैंक लोन की किस्तें समय से पूर्व चुकाकर कर्ज का बोझ हल्का करेंगे. व्यावसायिक निर्णय स्वयं लें और सरकारी मामलों पर पैनी नजर रखें. बाजार से अच्छा मुनाफा मिलेगा, हालांकि मामूली उतार-चढ़ाव संभव हैं.

करियर व जॉब: कार्यक्षेत्र पर आपकी सतर्कता से काम बेहतरीन होंगे, जिससे सहकर्मियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों की पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी और ऑफिस में पूरी एकाग्रता से मन लगेगा.

लव, फैमिली व शिक्षा: दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का संचार रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के साथ करियर विस्तार पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रतियोगी व सामान्य छात्र अपनी लगन से निर्धारित गोल्स आसानी से अचीव कर लेंगे. ग्रहण दोष के कारण मानसिक चंचलता से बचें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार और पापांकुशा एकादशी के पावन महापर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी-नारायण जी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. ग्रहण दोष के निवारण हेतु भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले फल या चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' और राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. आज के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, अन्न या केले का दान करें. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से जीवन में ऊंचाइयों के मार्ग प्रशस्त होंगे, मालव्य योग से आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, ग्रहण दोष की मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, बैंक लोन से मुक्ति मिलेगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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