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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशि 8वें चंद्रमा से ससुराल में अनबन की आशंका, कैश फ्लो संभालना होगा चुनौती, मालव्य योग के बीच बरतें सतर्कता

मेष राशि 8वें चंद्रमा से ससुराल में अनबन की आशंका, कैश फ्लो संभालना होगा चुनौती, मालव्य योग के बीच बरतें सतर्कता

Mesh Rashifal 17 September 2026: 8वें चंद्रमा से ससुराल में अनबन की आशंका, अटकेगा बिजनेस कैश फ्लो, चोट से सावधान रहें खिलाड़ी! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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मेष राशिफल, 17 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी ससुराल पक्ष, आकस्मिक अड़चनें, कैश फ्लो की रुकावट, शारीरिक दुर्बलता व गोपनीयता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति से अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका बन रही है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, बुजुर्गों की राय लेने और नकदी संकट से निपटने का रहेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज किसी भी स्थिति में आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचना चाहिए; पैसे की किसी भी प्रकार की फिजूलखर्ची आपके बजट को बिगाड़ सकती है. व्यापार में आज पुराने भुगतान (Pending Payments) अचानक अटक जाने से दैनिक कैश फ्लो को संभालना काफी मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकता है. यदि कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति की ओर से आपको कोई नकारात्मक या तीखी टिप्पणी (Negative Comment) मिलती है, तो वह आपको परेशान कर सकती है; ऐसे में दूसरों की फिजूल बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आंतरिक भावनाओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखना ही जरूरी है. बिजनेसमैन को जब भी किसी सौदे या निर्णय में असमंजस की स्थिति महसूस हो, तो तुरंत अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों की अनुभवी सलाह अवश्य लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखने, बढ़ती जिम्मेदारियों को अकेले संभालने और मानसिक संतुलन रखने का रहेगा. ऑफिस की गोपनीय और संवेदनशील बातों को केवल अपने तक ही सीमित रखें; भूलकर भी किसी बाहरी व्यक्ति या अन्य सहकर्मी से इन्हें साझा न करें. 8वें भाव के चंद्रमा के कारण आप सुसंगत और पूरी तरह तार्किक रूप से सोचने में खुद को थोड़ा असमर्थ पा सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में भ्रम रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपकी आधिकारिक जिम्मेदारियां तो काफी बढ़ेंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहकर्मियों या अधीनस्थों से अपेक्षित सहयोग मिलना बेहद मुश्किल रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को काम की ज्यादा चिंता नहीं होगी, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के गंभीर प्रयास करते रहने होंगे, क्योंकि आज शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का गोचर संयम और शांति बरतने का स्पष्ट संकेत दे रहा है. परिवार में कोई पुराना दबा हुआ विवाद अचानक उभरकर आपके लिए मानसिक तकलीफ और अशांति का कारण बन सकता है. भविष्य से जुड़ी अनिश्चितताओं और चिंताओं के कारण आपके स्वभाव में बेवजह का क्रोध या चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर का माहौल प्रभावित होगा. ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने का है. प्रैक्टिस या अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें; असावधानी के चलते चोटिल (Injured) होने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आप किसी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता या इवेंट से बाहर भी हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक दुर्बलता और मानसिक बेचैनी की समस्या बनी रह सकती है. मार्केटिंग की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के दबाव से अत्यधिक शारीरिक कमजोरी, बदन दर्द या थकावट महसूस होगी. क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि रक्तचाप न बढ़े. गुरुवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ व पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को पर्याप्त विश्राम दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और केले के वृक्ष पर जल में हल्दी, चने की दाल व गुड़ डालकर अर्घ्य दें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और ससुराल के तनाव को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे अष्टम चंद्रमा का दोष शांत होगा, कैश फ्लो की रुकावट दूर होगी, चोट-चपेट से रक्षा होगी और पारिवारिक अशांति मिटेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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