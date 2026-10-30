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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal November 2026: लव लाइफ में मिलेगा परिवार का साथ, कला और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए सुनहरा दौर; पेट व मांसपेशियों का रखें ध्यान

Kark Rashifal November 2026: लव लाइफ में मिलेगा परिवार का साथ, कला और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए सुनहरा दौर; पेट व मांसपेशियों का रखें ध्यान

Kark Rashifal November 2026: कर्क राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार और नौकरी, लव लाइफ, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 06:03 PM (IST)
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Kark Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और व्यावसायिक विस्तार का बेहतरीन समय लेकर आ रहा है.

गुरु और शनि का शुभ प्रभाव: आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व कुटुंब स्थान) में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संचित पूंजी और आर्थिक स्थिति में जबर्दस्त उछाल आएगा. वहीं, सप्तमेश शनि देव नवम भाव (भाग्य स्थान) में संचरण कर रहे हैं, जिससे व्यापारिक साझेदारियों और बड़े सौदों में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

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मंगल व राहु-केतु का गोचर: लग्न में मंगल की उपस्थिति शुरुआत में स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी या आक्रामकता ला सकती है. 12 नवंबर के बाद जब मंगल का गोचर दूसरे भाव में होगा, तो वहां गुरु, मंगल और केतु की युति बनेगी, जिससे पारिवारिक स्थितियां अधिक आरामदायक और सुदृढ़ हो जाएंगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

हल्की कहासुनी के बाद बढ़ेगा तालमेल: पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना मिलाजुला किंतु अंततः सुखद रहेगा. दूसरे भाव में गुरु और लग्न में मंगल होने के कारण महीने के पूर्वार्ध में सदस्यों के बीच मामूली बातों पर हल्की कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और तत्परता के चलते रिश्ते टूटने के बजाय और अधिक मजबूत हो जाएंगे.

12 नवंबर के बाद आर्थिक मजबूती व आरामदायक स्थिति: दूसरे भाव के गुरु के आशीर्वाद से परिवार की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी. 12 नवंबर के बाद पारिवारिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे, घर में सुख-साधनों की वृद्धि होगी और आप खुद को काफी आरामदायक स्थिति में महसूस करेंगे.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

ट्रेडिंग व ऑनलाइन बिजनेस में बंपर ग्रोथ: व्यापारिक मोर्चे पर कर्क राशि के जातक पूरे महीने प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे. दूसरे भाव के गुरु और भाग्य भाव में बैठे शनि देव के प्रभाव से कारोबार में धन का जबर्दस्त फ्लो (Financial Growth) देखने को मिलेगा. विशेष रूप से ट्रेडिंग, शेयर बाजार और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद से बढ़कर लाभ प्राप्त होगा; ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें.

नौकरी में लापरवाही से बचें, सहकर्मियों पर न करें अंधविश्वास: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है. दफ्तर में किसी भी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; आपकी जरा सी लापरवाही या किसी अन्य पर अधिक निर्भरता आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. अपने प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को स्वयं ही संभालें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, कलाकारों का सुनहरा दौर: विद्यार्थियों के लिए यह महीना अत्यंत फलदायी रहेगा. अपने निर्धारित सिलेबस और पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित रखने से आप शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन करेंगे. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सामान्य से अधिक सफलता और लाभ मिलेगा. वहीं, कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा और उपलब्धियों का नया सुनहरा दौर शुरू होगा.

करियर में पुरानी योजनाओं पर फिर से शुरू होगा काम: करियर के क्षेत्र में काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. दफ्तर में आपकी पुरानी अटकी हुई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम शुरू हो सकता है, जो आपको कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में परिवार का समर्थन, दूर होंगे गिले-शिकवे: लव लाइफ को लेकर आप काफी प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे. आपके प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने में पार्टनर के साथ-साथ परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग हासिल होगा. पुरानी गलतफहमियों और गिले-शिकवों पर खुलकर बातचीत करें; इससे आपसी सद्भावना बढ़ेगी. रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

सिंगल जातकों में उत्साह, सोच-समझकर लें फैसला: जो जातक सिंगल हैं, वे इस महीने नए प्रेम संबंध स्थापित करने को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का बड़ा या अंतिम फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार-विमर्श जरूर कर लें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट की समस्या और मांसपेशियों में खिंचाव से सतर्कता: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर के महीने में पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस या अपच परेशान कर सकती हैं. दूसरे भाव में गुरु, मंगल और केतु की युति तथा राहु-केतु के प्रभाव के चलते बीच-बीच में मांसपेशियों में खिंचाव या नसों में दर्द की शिकायत हो सकती है.

दिनचर्या में लाएं सुधार: यदि शरीर में कोई असहजता महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें. खान-पान में अत्यधिक तले-भुने और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. प्रतिदिन सुबह टहलने जाएं और नियमित योगाभ्यास व हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: पीला (Yellow)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • प्रतिदिन प्रातः काल भगवान भोलेनाथ (शिवलिंग) पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें.
  • प्रत्येक सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को अक्षत (चावल) और सफेद मिठाई का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Oct 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Cancer Monthly Horoscope Kark Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026 Novermber 2026
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