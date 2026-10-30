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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal November 2026: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर? ग्रोसरी-हार्डवेयर कारोबार में मुनाफा, नई परियोजनाएं व मासिक भविष्यफल

Mithun Rashifal November 2026: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर? ग्रोसरी-हार्डवेयर कारोबार में मुनाफा, नई परियोजनाएं व मासिक भविष्यफल

Mithun Rashifal November 2026: मिथुन राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार और नौकरी, लव लाइफ, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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Mithun Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा.

तीसरे भाव में त्रिग्रही युति: 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में प्रवेश करते ही वहां पहले से मौजूद गुरु और केतु के साथ मिलकर त्रिग्रही युति का निर्माण होगा. यह गोचर आपके पराक्रम, कार्यशैली और पहचान में बड़ा बदलाव लाएगा.

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शुक्र और शनि का प्रभाव: पंचम भाव में स्वगृही शुक्र का संचरण विद्यार्थियों, प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ रहेगा. वहीं, दशम भाव में शनि देव की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में स्थिरता और अनुशासन की मांग करेगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

शुरुआत में गुरु का संबल, सदस्यों की बढ़ेंगी अपेक्षाएं: महीने के पूर्वार्ध में मिथुन राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर काफी संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे. देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से परिवार के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा. हालांकि, परिवार के सदस्य आपसे सामान्य से अधिक अपेक्षाएं रख सकते हैं, जिससे आप पर भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है.

12 नवंबर के बाद कलह से सतर्कता: 12 नवंबर के बाद घरेलू मोर्चे पर धीरे-धीरे मतभेद और कलह की स्थितियां बन सकती हैं. तीसरे भाव में गुरु, केतु और मंगल की युति तथा दशम भाव में शनि के प्रभाव के कारण घरेलू व्यवस्था में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. किसी भी विवाद को बढ़ावा देने के बजाय धैर्यपूर्वक बातचीत से सुलझाएं.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में जल्दबाजी से बचें, ग्रोसरी व हार्डवेयर में धन लाभ: कारोबार में किसी भी नए कदम या विस्तार को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न करें; जो काम जिस गति से चल रहा है, उसे सहजता से चलने दें. सप्तमेश तीसरे भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे, जिसका स्पष्ट संकेत है कि आपको धैर्य रखने पर मीठा फल प्राप्त होगा. यदि आपने नए व्यापार की कोई योजना बनाई है, तो उसमें सफलता मिलेगी. विशेष रूप से ग्रोसरी (किराना) और हार्डवेयर से जुड़े व्यापारियों को इस महीने तगड़ा धन लाभ होगा.

नौकरी में सेवा का उत्तम फल, नई परियोजनाओं के अवसर: नौकरीपेशा जातकों द्वारा कार्यक्षेत्र में दी गई पिछली निष्ठावान सेवाओं का बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा. दफ्तर में आपको किसी नई और महत्वपूर्ण परियोजना (Project) पर काम करने का बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों के लिए अनुकूल, टेक्निकल फील्ड वालों का सुनहरा दौर: विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह समय काफी लाभदायक रहेगा. पंचमेश का पंचम भाव में स्वगृही होना और गुरु का शुभ प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक सफलता और सौभाग्य दिलाएगा. टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों के लिए यह समय बेहद सुनहरा है. अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी अपने निर्धारित सिलेबस पर ध्यान केंद्रित रखें.

करियर में पहचान और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव: करियर के मोर्चे पर सितारे आपका पूरा सहयोग करेंगे. 12 नवंबर को मंगल के तीसरे भाव में गोचर करने के साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी साख और पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आपके काम करने के तरीके में सकारात्मक व पेशेवर बदलाव आएगा.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में ईर्ष्या और शक से बचें: प्रेम संबंधों को लेकर मन में कुछ उलझनें रह सकती हैं. हालांकि, आपका पार्टनर आपके बिजनेस और काम की प्रगति से प्रसन्न रहेगा. रिश्ते में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, असुरक्षा या शक को पनपने न दें, अन्यथा दरार आ सकती है. पंचम में स्वगृही शुक्र के प्रभाव से बीच-बीच में बेहतरीन रोमांटिक पल आएंगे.

सिंगल जातकों को नए प्रस्ताव, दांपत्य में संयम: जो जातक सिंगल हैं, उन्हें नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन किसी के साथ भी भावनात्मक लगाव में जल्दबाजी न दिखाएं. वैवाहिक जीवन में हल्की कहा-सुनी या नोक-झोंक की संभावना है; पार्टनर के साथ आपसी तालमेल मजबूत रखें और व्यर्थ के विवादों को टालें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पाचन तंत्र का रखें ध्यान, दिनचर्या सुधारें: मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बड़ी शारीरिक व्याधि नहीं होगी. हालांकि, तीसरे भाव में गुरु-केतु-मंगल और पंचम में शुक्र की स्थिति के चलते पेट में गैस, अपच या पाचन संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं; इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान में सकारात्मक सुधार लाएं.

माता-पिता की सेहत पर दें ध्यान: इस महीने माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम रह सकता है. उनकी सेहत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समय रहते उचित चिकित्सीय परामर्श व इलाज सुनिश्चित करें.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: सफेद (White)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.
  • प्रत्येक बुधवार के दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत हरा मूंग अथवा हरी दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Gemini Monthly Horoscope Mithun Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026 Novermber 2026
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