Singh Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में बेहतरीन उन्नति लेकर आने वाला है.

लग्न में त्रिग्रही योग: प्रथम भाव में गुरु और केतु की युति पहले से बनी हुई है. 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि में एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जिससे समाज में आपका रुतबा, प्रभाव और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.

सूर्य, बुध व शुक्र का प्रभाव: 17 नवंबर तक सूर्य और बुध की युति तथा द्वितीय भाव में शुक्र का संचरण धन संचय और वाणी के प्रभाव को मजबूत बनाएगा.

शनि की स्थिति: शनि देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पारिवारिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बीच-बीच में सतर्कता की मांग करते हैं.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

तालमेल से संवरेगा माहौल, घर में मांगलिक कार्य: पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कई मायनों में सुखद रहेगा. दूसरे भाव में शुक्र तथा 17 नवंबर तक सूर्य-बुध के प्रभाव से परिवार के साथ सामंजस्य अच्छा बना रहेगा. लग्न में गुरु-केतु की युति के चलते घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी.

मतभेद से बचें, 12 नवंबर के बाद बढ़ेगा प्रभाव: आठवें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण कभी-कभार सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद या तनातनी हो सकती है; ऐसे समय में अपनी समझदारी का परिचय दें. 12 नवंबर के बाद लग्न में बनने वाले त्रिग्रही योग से समाज में आपके परिवार का प्रभाव बढ़ेगा और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

बड़े निवेश में सावधानी, टालें नई साझेदारी: व्यापारी वर्ग को कोई भी बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले पूरी तरह सोच-विचार और प्लानिंग कर लेनी चाहिए. बाजार की राजनीति और अवांछित विवादों से पूरी दूरी बनाए रखें. यदि आप किसी के साथ साझेदारी (Partnership) में नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो इस महीने उसे स्थगित (Postpone) करना ही हितकर रहेगा.

मजबूत योजना से धन लाभ: सप्तम भाव पर गुरु, केतु और मंगल की संयुक्त दृष्टि तथा दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति से ठोस व्यावसायिक रणनीतियां आपको बड़ा धन लाभ कराएंगी.

नौकरी में ईमानदारी से काम, सहकर्मियों पर न करें निर्भरता: नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में नैतिक मूल्यों और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें. दफ्तर में सहकर्मियों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें; अपना काम स्वयं संभालें. उच्चाधिकारी आपके समर्पण और कार्यशैली से बेहद प्रसन्न रहेंगे.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों के लिए अनुकूल दौर, सिलेबस पर रखें ध्यान: विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी सकारात्मक है. आपको अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त दबाव की आवश्यकता नहीं होगी; बस अपने निर्धारित सिलेबस को नियमित रूप से दोहराएं. उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह महीना उत्कृष्ट प्रदर्शन वाला रहेगा, हालांकि अध्यापकों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें.

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता: करियर के मोर्चे पर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को भाग्य के सहयोग से मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में उत्साह, पुराने मित्र से जुड़ेंगे तार: प्रेम संबंधों को लेकर आप पूरे महीने काफी उत्साहित रहेंगे. गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव से आपका पार्टनर आपसे बेहद प्रसन्न रहेगा, जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. जो जातक सिंगल हैं, उनकी अपने स्कूल या कॉलेज के किसी पुराने मित्र के साथ बात आगे बढ़ सकती है और नया रिश्ता बन सकता है.

दांपत्य में अनबन के बाद सुधार: वैवाहिक जीवन में महीने के दौरान कभी-कभार हल्की अनबन या कहासुनी की स्थिति बन सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में पुनः मधुरता लौट आएगी.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सूर्य दूर करेंगे परेशानियां, 12 नवंबर के बाद छाती व पाचन का रखें ध्यान: स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है. दूसरे भाव के सूर्य देव शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मददगार रहेंगे.

पत्नी की सेहत पर दें ध्यान: 12 नवंबर के बाद जब मंगल का गोचर होगा, तो मौसमी असर के चलते छाती में हल्का दर्द, जकड़न या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है. गुरु, मंगल और केतु के प्रभाव के कारण जीवनसाथी (पत्नी) का स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है; किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीला (Yellow)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य नियम से प्रातः काल या संध्या काल में 'बजरंग बाण' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

प्रतिदिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का कम से कम 108 बार जप करें.

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