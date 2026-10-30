Kanya Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.

ग्रह स्थिति: दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति वाणी और संवाद को प्रभावशाली बनाएगी. सप्तम भाव में शनि देव की उपस्थिति साझेदारियों और संबंधों में गंभीरता लाएगी.

द्वादश भाव में त्रिग्रही योग: 12 नवंबर को मंगल के सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में प्रवेश करते ही वहां पहले से स्थित गुरु और केतु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनेगा.

राहु का प्रभाव: छठे भाव में राहु और 12वें भाव में त्रिग्रही योग करियर और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत और संघर्ष की मांग करेंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव: नवंबर के महीने में पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक मोड़ देखने को मिलेंगे. अब तक परिवार के जो सदस्य किसी कारणवश आपके फैसलों या विचारों के विरोध में थे, इस माह वही खुलकर आपका समर्थन और सहयोग करने के लिए आगे आएंगे.

संवाद से सुलझेंगी बातें, भाई-बहन से लाभ: दूसरे भाव में सूर्य-बुध के प्रभाव से परिवार के साथ कम्युनिकेशन बहुत शानदार रहेगा. भाई-बहनों से मिलने वाले सहयोग से आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा. हालांकि, पिता के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में अतिरिक्त मेहनत, बुजुर्गों की सलाह से संवरेगा काम: कारोबार के मोर्चे पर सामान्य से अधिक परिश्रम करना होगा. किसी भी काम में थोड़ी सी भी लापरवाही न केवल काम का बोझ बढ़ाएगी, बल्कि मानसिक चिंताएं भी खड़ी कर सकती है. यदि व्यवसाय में कोई जटिल फैसला लेना हो, तो परिवार के किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें, उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित होगी. पुश्तैनी या पारिवारिक पेशे (Ancestral Business) से जुड़े लोगों को शानदार आर्थिक लाभ होगा.

नौकरी सामान्य गति से चलेगी, विदेश यात्रा के योग: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र सामान्य रूप से चलता रहेगा, किसी बड़ी रुकावट की संभावना नहीं है. हालांकि, गुरु की स्थिति को देखते हुए किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें. जिन जातकों ने ऑफिस के काम या करियर के सिलसिले में विदेश यात्रा की योजना बनाई थी, उन्हें इसमें सफलता मिलेगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों के लिए सतर्कता, कमजोर विषयों पर दें ध्यान: विद्यार्थी वर्ग को इस महीने अपनी पढ़ाई में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. जरा सी लापरवाही भी आगामी परीक्षाओं और आगे की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है. 12 नवंबर से 12वें भाव में बनने वाले त्रिग्रही योग के चलते अपने निर्धारित सिलेबस पर ध्यान लगाएं और जो विषय कमजोर हैं, उनकी अतिरिक्त तैयारी करें.

करियर में संघर्ष के बाद सफलता: छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में त्रिग्रही योग के प्रभाव से करियर में कुछ अड़चनें और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, कार्यक्षेत्र में पुरानी अटकी हुई परियोजनाओं (Old Projects) पर पुनः काम शुरू हो सकता है, जिससे स्थिति संभल जाएगी.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में लौटेगी मिठास, विवाह प्रस्ताव का सही समय: लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा. यदि पार्टनर के साथ पहले से कोई मतभेद या विवाद चल रहा था, तो वह इस महीने पूरी तरह सुलझ जाएगा और दोनों के बीच पुरानी आत्मीयता व मधुरता लौट आएगी. जो जातक सिंगल हैं और अपने साथी के सामने विवाह का प्रस्ताव (Marriage Proposal) रखने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

दांपत्य में सुख, धार्मिक यात्रा की योजना: कार्य की व्यस्तता और दबाव के बावजूद आपके वैवाहिक जीवन पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. पति-पत्नी एक-दूसरे को समझेंगे और आपसी सहमति से किसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर घूमने का बेहतरीन प्लान बन सकता है.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पुरानी बीमारियों पर रखें नियंत्रण: सेहत के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ी सतर्कता की मांग कर रहा है. अपनी दैनिक जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतों पर नियंत्रण रखें.

डायबिटीज व जोड़ों के दर्द का अलर्ट: जिन्हें गठिया, जोड़ों में दर्द, पेट की गड़बड़ी या अपच की समस्या रहती है, वे किसी भी तकलीफ को अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. 12 नवंबर के बाद से डायबिटीज (शुगर) के मरीज अपने खान-पान पर सख्त नियंत्रण रखें और सुबह के समय नियमित रूप से हल्का व्यायाम व टहलना जारी रखें.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सफेद (White)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और उन्हें चमेली का तेल व सिंदूर अर्पित करें.

प्रतिदिन नियमित रूप से 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' का पाठ करें.

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