मेष राशिफल, 1 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी मेष राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, उत्साह, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व व नई ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आज आपके भीतर जबरदस्त ऐंथूज़ियाज़्म (उत्साह और नई उमंग) का विकास होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन की तैयारी करने और मनचाहा मुनाफा कमाने का रहेगा. आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता और विस्तार की ओर तेजी से बढ़ेंगी. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से कारोबार में मनवांछित नतीजे हासिल होंगे; हालांकि जल्दी सफलता पाने की होड़ में किसी भी गलत या अनुचित रास्ते को चुनने से पूरी तरह बचें. भूमि (प्रॉपर्टी) तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शानदार सुधार आएगा. राजकीय (सरकारी) कार्यों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखना ही समझदारी होगी. खर्चों की गति थोड़ी तेज रहेगी, लेकिन आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग आसानी से आकर्षित और प्रभावित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन पदोन्नति (प्रमोशन) और कार्यस्थल पर खुशियों से भरा रहेगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; आज आपको मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. ऑफिस में आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा; सभी स्टाफ मिलकर किसी खास सहकर्मी का बर्थडे किसी अच्छे होटल में सेलिब्रेट करने की योजना बना सकते हैं, जिससे टीम बॉन्डिंग मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा; हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के संवेदनशील या भावनात्मक मामलों पर अनावश्यक चर्चा छेड़ने से बचें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो. अपनों के साथ सहज संवाद रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अपनी पूरी ताकत झोंकने का है. छात्र अपने-अपने अध्ययन क्षेत्र और लक्ष्यों में जमकर मेहनत करेंगे; यह कठिन परिश्रम आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत मजबूत रहेगा. फेस्टिव सीजन और काम की भागदौड़ के बीच खान-पान पर ध्यान दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिनचर्या में योग-प्राणायाम को शामिल करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यापार में मनचाहा लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन की राह आसान होगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या लाभ होगा?

Ans. मनवांछित परिणाम मिलेंगे, भूमि व वाहन से जुड़े काम सुधरेंगे और फेस्टिव सीजन को लेकर बिजनेस में नई सफलता मिलेगी.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. नई नौकरी की तलाश पूरी होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे और ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेशन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

Q3. आज मेष राशि वालों को पारिवारिक मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Ans. परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं और किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर व्यर्थ की बहस से बचें.

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