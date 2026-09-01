धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 1 September 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व वृद्धि योग से बढ़ेगा उत्साह, प्रमोशन के योग और बिजनेस में मनचाही सफलता

Mesh Rashifal 1 September 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व वृद्धि योग से बढ़ेगा उत्साह, प्रमोशन के योग और बिजनेस में मनचाही सफलता

Mesh Rashifal 1 September 2026: लग्न में चंद्रमा व वृद्धि योग से मेष राशि वालों का बढ़ेगा उत्साह, प्रमोशन के योग! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 05:31 AM (IST)
Preferred Sources

मेष राशिफल, 1 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी मेष राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, उत्साह, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व व नई ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आज आपके भीतर जबरदस्त ऐंथूज़ियाज़्म (उत्साह और नई उमंग) का विकास होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन की तैयारी करने और मनचाहा मुनाफा कमाने का रहेगा. आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता और विस्तार की ओर तेजी से बढ़ेंगी. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से कारोबार में मनवांछित नतीजे हासिल होंगे; हालांकि जल्दी सफलता पाने की होड़ में किसी भी गलत या अनुचित रास्ते को चुनने से पूरी तरह बचें. भूमि (प्रॉपर्टी) तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शानदार सुधार आएगा. राजकीय (सरकारी) कार्यों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखना ही समझदारी होगी. खर्चों की गति थोड़ी तेज रहेगी, लेकिन आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग आसानी से आकर्षित और प्रभावित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन पदोन्नति (प्रमोशन) और कार्यस्थल पर खुशियों से भरा रहेगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; आज आपको मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. ऑफिस में आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा; सभी स्टाफ मिलकर किसी खास सहकर्मी का बर्थडे किसी अच्छे होटल में सेलिब्रेट करने की योजना बना सकते हैं, जिससे टीम बॉन्डिंग मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा; हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के संवेदनशील या भावनात्मक मामलों पर अनावश्यक चर्चा छेड़ने से बचें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो. अपनों के साथ सहज संवाद रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अपनी पूरी ताकत झोंकने का है. छात्र अपने-अपने अध्ययन क्षेत्र और लक्ष्यों में जमकर मेहनत करेंगे; यह कठिन परिश्रम आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत मजबूत रहेगा. फेस्टिव सीजन और काम की भागदौड़ के बीच खान-पान पर ध्यान दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिनचर्या में योग-प्राणायाम को शामिल करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यापार में मनचाहा लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन की राह आसान होगी.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या लाभ होगा?
Ans. मनवांछित परिणाम मिलेंगे, भूमि व वाहन से जुड़े काम सुधरेंगे और फेस्टिव सीजन को लेकर बिजनेस में नई सफलता मिलेगी.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
 Ans. नई नौकरी की तलाश पूरी होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे और ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेशन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

Q3. आज मेष राशि वालों को पारिवारिक मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं और किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर व्यर्थ की बहस से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 05:31 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Vrishabh Rashifal 1 September 2026: 12वें चंद्रमा से वृषभ राशि वाले कानूनी उलझनों से बचें, बड़े लेन-देन में बरतें सावधानी
Vrishabh Rashifal 1 September 2026: 12वें चंद्रमा से वृषभ राशि वाले कानूनी उलझनों से बचें, बड़े लेन-देन में बरतें सावधानी
राशिफल
Mesh Rashifal 1 September 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व वृद्धि योग से बढ़ेगा उत्साह, प्रमोशन के योग और बिजनेस में मनचाही सफलता
Mesh Rashifal 1 September 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व वृद्धि योग से बढ़ेगा उत्साह, प्रमोशन के योग और बिजनेस में मनचाही सफलता
राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
राशिफल
टैरो राशिफल 1 सितंबर 2026: वृश्चिक को नई नौकरी में बड़ी तरक्की, कन्या के कारोबार में कई मौके; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 1 सितंबर 2026: वृश्चिक को नई नौकरी में बड़ी तरक्की, कन्या के कारोबार में कई मौके; जानें 12 राशियों का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget