Aaj Ka Mesh Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज सप्तम भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से बिजनेस में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप समय के अनुसार अपने कारोबार में बदलाव करेंगे, तो प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में सफलता मिलेगी. व्यापारिक यात्रा शुभ रहेगी और यदि किसी लोन की फाइल लंबित है, तो उसके अंतिम चरण में आगे बढ़ने की संभावना है. विदेशी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले व्यापारियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. बाजार में विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और सतर्कता आपको बढ़त दिलाएगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए साध्य योग सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. कार्यस्थल पर अप्रत्याशित लाभ या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें वरिष्ठों या अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से अच्छा अवसर मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. व्यापार में लाभ मिलने से आय बढ़ सकती है. हालांकि परिवार की सुख-सुविधाओं और मनोरंजन पर खर्च भी अधिक हो सकता है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर में सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है और परिवार के साथ मनोरंजन, फिल्म या संगीत से जुड़े कार्यक्रम का आनंद लेने का अवसर मिलेगा. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक समस्या का समाधान निकालने में सहायक होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

बेरोजगार युवाओं के प्रयास सफल हो सकते हैं और उन्हें नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास सफलता दिलाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें तथा जरूरतमंद को लाल फल या लाल वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, नौकरी में उन्नति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

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