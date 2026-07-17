Aaj Ka Mesh Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभदायक रहने वाला है. पंचम भाव में चंद्रमा और सुनफा योग के प्रभाव से आपकी दूरदर्शी योजना और सही रणनीति व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आपके उत्पादों या सेवाओं की अच्छी पहचान बनेगी, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. जुलाई माह का यह समय व्यापार विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा. यदि टैक्स या किसी सरकारी प्रक्रिया से जुड़ा मामला लंबित था, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. नए निवेश, नए ग्राहकों और बड़े व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने का यह उपयुक्त समय रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और जिम्मेदारियों में वृद्धि लेकर आएगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और निर्णय क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. कार्यस्थल पर आपके सुझावों और फीडबैक को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे आपकी पेशेवर छवि और मजबूत होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू कॉल या ऑफर लेटर मिलने के योग हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रह सकते हैं. यदि किसी पुराने भुगतान या वित्तीय मामले का इंतजार था, तो उसमें भी सकारात्मक समाचार मिल सकता है. भविष्य के लिए बचत और निवेश दोनों पर संतुलित ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार के साथ किसी विशेष योजना या समारोह की चर्चा भी हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन सक्रिय रखेगा. तनाव से दूर रहने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मक और उपलब्धियों से भरा रहेगा. रिसर्च, इनोवेशन या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी. नई खोज, रिसर्च या पेटेंट से जुड़े कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, समाज में सम्मान और पारिवारिक सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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