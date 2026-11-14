Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, आध्यात्म, गुरु कृपा, पैतृक मार्गदर्शन व लंबी योजनाएं स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपके भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में गजब की बढ़ोतरी होगी, जिससे मन शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, वित्तीय समाधान और पुश्तैनी कारोबार (Business & Financial Relief)

ग्रहों का मजबूत साथ, शूल योग से सुलझेगी पैसों की समस्या: ग्रहों की सकारात्मक चाल आपके पक्ष में बेहद मजबूती से कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप व्यापारियों के लंबे समय से सोचे हुए काम आज समय पर पूरे होंगे. शूल योग के प्रभाव से कारोबार में पैसों से जुड़ी कोई पुरानी या जटिल समस्या आज आसानी से हल हो जाएगी.

पेरेंट्स की सलाह से आसान होगी पुश्तैनी बिजनेस की राह: पैतृक या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) में माता-पिता (Parents) द्वारा कही गई अनुभवी बातों और सुझावों पर अमल करने से आपको आगे की सही राह चुनने में कोई मुश्किल नहीं आएगी.

2. करियर और वीकेंड कार्यशैली (Career & Weekend Results)

बड़े कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास: वीकेंड (Weekend) के दिन भी काम कर रहे नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कुछ महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए थोड़ा अधिक मानसिक और शारीरिक प्रयास करना पड़ सकता है.

शानदार और मनचाहे परिणाम लाएंगे मुस्कान: आपकी यह अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी; वीकेंड डे पर कार्यरत एम्प्लॉई के हाथ बेहद शानदार और मनचाहे परिणाम लगेंगे, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान और संतुष्टि ले आएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Love Misunderstanding & Weather Alert)

लव लाइफ में गलतफहमी से बचें, वैवाहिक जीवन सामान्य: प्रेम संबंधों (Love Life) में प्रेमी-प्रेमिका के बीच किसी छोटी सी बात या गलतफहमी की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है; इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें और शक को जगह न दें. वहीं, आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा.

छात्रों व खिलाड़ियों को बदलते मौसम में सतर्कता की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) का स्वास्थ्य आज उत्तम बना रहेगा, परंतु बदलते वातावरण और मौसम की वजह से सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. बदलते मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें, सुबह की गुनगुनी धूप लें और नियमित योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा न्याय के देवता शनिदेव व संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे पैसों से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और प्रेम व पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा.

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