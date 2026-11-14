धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह

Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह

Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! 9th चंद्रमा, शूल व परिजात योग, पैसों की समस्या हल, पुश्तैनी बिजनेस, वीकेंड पर मनचाहे परिणाम व शनिवार के उपाय।

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Nov 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, आध्यात्म, गुरु कृपा, पैतृक मार्गदर्शन व लंबी योजनाएं स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपके भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में गजब की बढ़ोतरी होगी, जिससे मन शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

  • दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
  • दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, वित्तीय समाधान और पुश्तैनी कारोबार (Business & Financial Relief)

ग्रहों का मजबूत साथ, शूल योग से सुलझेगी पैसों की समस्या: ग्रहों की सकारात्मक चाल आपके पक्ष में बेहद मजबूती से कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप व्यापारियों के लंबे समय से सोचे हुए काम आज समय पर पूरे होंगे. शूल योग के प्रभाव से कारोबार में पैसों से जुड़ी कोई पुरानी या जटिल समस्या आज आसानी से हल हो जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से पारण तक, पहली बार छठ का व्रत रखने वाले जान लें ये जरूरी बातें; इन राशियों के लिए बेहद खास है पर्व
Chhath Puja 2026: पहली बार उठाने जा रहे हैं छठ का व्रत? जानें किस राशि वालों के लिए सबसे शुभ है ये महापर्व
राशिफल
Kal Ka Rashifal 14 November 2026: शूल योग से इन 5 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन को नई नौकरी और धनु को उधारी से मुक्ति!
Kal Ka Rashifal 14 November 2026: शूल योग से इन 5 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन को नई नौकरी और धनु को उधारी से मुक्ति!
राशिफल
टैरो राशिफल 14 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
Tarot Card Rashifal 14 November 2026: कर्क के पूरे होंगे अटके काम, उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से मिथुन का बढ़ेगा दबदबा; देखें कार्ड्स का इशारा
राशिफल
Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: मिथुन, कर्क और धनु समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल
15 से 21 नवंबर 2026, व्यापार में मुनाफा और पारिवारिक खुशियां, जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल

पेरेंट्स की सलाह से आसान होगी पुश्तैनी बिजनेस की राह: पैतृक या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) में माता-पिता (Parents) द्वारा कही गई अनुभवी बातों और सुझावों पर अमल करने से आपको आगे की सही राह चुनने में कोई मुश्किल नहीं आएगी.

2. करियर और वीकेंड कार्यशैली (Career & Weekend Results)

बड़े कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास: वीकेंड (Weekend) के दिन भी काम कर रहे नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कुछ महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए थोड़ा अधिक मानसिक और शारीरिक प्रयास करना पड़ सकता है.

शानदार और मनचाहे परिणाम लाएंगे मुस्कान: आपकी यह अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी; वीकेंड डे पर कार्यरत एम्प्लॉई के हाथ बेहद शानदार और मनचाहे परिणाम लगेंगे, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान और संतुष्टि ले आएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Love Misunderstanding & Weather Alert)

लव लाइफ में गलतफहमी से बचें, वैवाहिक जीवन सामान्य: प्रेम संबंधों (Love Life) में प्रेमी-प्रेमिका के बीच किसी छोटी सी बात या गलतफहमी की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है; इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें और शक को जगह न दें. वहीं, आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा.

छात्रों व खिलाड़ियों को बदलते मौसम में सतर्कता की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) का स्वास्थ्य आज उत्तम बना रहेगा, परंतु बदलते वातावरण और मौसम की वजह से सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. बदलते मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें, सुबह की गुनगुनी धूप लें और नियमित योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर:

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा न्याय के देवता शनिदेव व संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे पैसों से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और प्रेम व पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से पारण तक, पहली बार छठ का व्रत रखने वाले जान लें ये जरूरी बातें; इन राशियों के लिए बेहद खास है पर्व
Chhath Puja 2026: पहली बार उठाने जा रहे हैं छठ का व्रत? जानें किस राशि वालों के लिए सबसे शुभ है ये महापर्व
राशिफल
Kal Ka Rashifal 14 November 2026: शूल योग से इन 5 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन को नई नौकरी और धनु को उधारी से मुक्ति!
Kal Ka Rashifal 14 November 2026: शूल योग से इन 5 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन को नई नौकरी और धनु को उधारी से मुक्ति!
राशिफल
टैरो राशिफल 14 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
Tarot Card Rashifal 14 November 2026: कर्क के पूरे होंगे अटके काम, उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से मिथुन का बढ़ेगा दबदबा; देखें कार्ड्स का इशारा
राशिफल
Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: मिथुन, कर्क और धनु समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल
15 से 21 नवंबर 2026, व्यापार में मुनाफा और पारिवारिक खुशियां, जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
इंडिया
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget