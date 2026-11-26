Aaj Ka Mithun Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. स्वयं की राशि में चंद्रमा की इस शुभ उपस्थिति से आपकी कार्यकुशलता में निखार आएगा और आप हर जिम्मेदारी को बेहद चतुराई से पूरा करेंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों के प्रभाव से कारोबार में लंबे समय से रुके हुए काम अचानक पूरे होंगे, करियर में मेहनत का मीठा फल मिलेगा और पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि के प्रथम/लग्न भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Sudden Task Completion & Networking)

कारोबारियों के लिए आज का दिन सुखद आश्चर्य लेकर आ सकता है. सिद्ध और साध्य योग के प्रभाव से आपका कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम अचानक बन सकता है, जो काफी दिनों से अटका हुआ था. व्यापार में कुछ नया प्रयोग करने की प्लानिंग बनेगी, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी.

आज किसी शुभचिंतक द्वारा दी गई जानकारी या सलाह आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगी, इसलिए जितना हो सके अपने व्यावसायिक संपर्कों और लोगों के टच में बने रहने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी (Presentation Skills & Hard Work)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपनी प्रस्तुति और व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देना होगा. यदि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो अपने कंटेंट के साथ-साथ अपने ड्रेसिंग सेंस को भी दुरुस्त रखें. आपका कठिन परिश्रम आज भविष्य की समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा और आप मेहनत के दम पर सफलता के नए आयाम हासिल करेंगे.

वहीं, खेल जगत और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आज सामान्य से थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Emotional Bond & Sibling Support)

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक रिश्ता और अधिक गहरा होने की संभावना है. हालांकि, जो लोग हाल ही में किसी रिश्ते से अलग हुए हैं, वे आज अपने पुराने पार्टनर की यादों को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं.

छात्रों को आज अपने छोटे भाई-बहनों की मदद या उनके माध्यम से कोई लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की अनुकूलता और बुद्धि-विवेक में वृद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से आराधना करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करने और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीली मिठाई या अध्ययन सामग्री दान करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

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