Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. धन, कुटुंब और वाणी के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आप अपनी मधुर और प्रभावशाली वाणी के दम पर हर काम में सफलता हासिल करेंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से साझेदारी के कारोबार में तालमेल बढ़ेगा, विदेश से जुड़े कामों में नए अवसर मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Partnership Harmony & Overseas Business)

कारोबारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव के बाद मुनाफा देने वाला रहेगा. सिद्ध और साध्य योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदारों के बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा, साथ ही कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है. दोपहर के समय व्यापार की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन शाम ढलते-ढलते परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी और अच्छा लाभ दिलाएंगी.

जो व्यापारी विदेश में अपना कारोबार फैलाने या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़ा काम करने के इच्छुक हैं, आज उनकी राह आसान होगी और उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

करियर और नौकरी (High Work Energy & Peer Support)

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस की ओर से जो भी नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसे आप पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ पूरा करने में जुट जाएंगे. कार्यस्थल पर आज आपको अपने हिस्से से कुछ अधिक काम करना पड़ सकता है, लेकिन सहकर्मियों और दोस्तों की समय पर मदद मिलने से आपका बोझ हल्का हो जाएगा.

करियर को लेकर आसपास होने वाली नकारात्मक बातों या अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Stability & Student Success)

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज स्थिरता बनी रहेगी और रिश्तों में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की आशंका नहीं है. हालांकि, आज सतर्क रहें क्योंकि कोई व्यक्ति आपको शॉर्टकट या किसी गैरकानूनी काम के जरिए लाभ कमाने के लिए लुभाने की कोशिश कर सकता है—ऐसे प्रलोभनों से सख्ती से दूर रहें.

छात्रों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है और पढ़ाई से जुड़ी उनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और अनुकूल रहेगा.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की कृपा और आर्थिक स्थिरता के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में केसर युक्त दूध या पीले फलों का दान करने से वाणी में मधुरता आती है और रुके हुए धन लाभ के मार्ग खुलते हैं.

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