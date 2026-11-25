मेष राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बढ़े हुए वर्क प्रेशर को तनाव के बजाय अपने कौशल को निखारने के अवसर के रूप में लेना चाहिए; नई नौकरी तलाश रहे युवाओं को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं और आमदनी के नए साधन विकसित होंगे, बस महीने के अंत की जरूरतों को देखते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ कम रहेगा और छोटे सदस्य आपकी सलाह मानेंगे. जोड़ों के दर्द और शुगर की समस्या से जूझ रहे लोग विशेष सावधानी बरतें तथा माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. अविवाहितों के लिए विवाह के बेहतर प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. भगवान गणेश को हल्दी का तिलक अर्पित करें.