मेष राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बढ़े हुए वर्क प्रेशर को तनाव के बजाय अपने कौशल को निखारने के अवसर के रूप में लेना चाहिए; नई नौकरी तलाश रहे युवाओं को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं और आमदनी के नए साधन विकसित होंगे, बस महीने के अंत की जरूरतों को देखते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ कम रहेगा और छोटे सदस्य आपकी सलाह मानेंगे. जोड़ों के दर्द और शुगर की समस्या से जूझ रहे लोग विशेष सावधानी बरतें तथा माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. अविवाहितों के लिए विवाह के बेहतर प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. भगवान गणेश को हल्दी का तिलक अर्पित करें.
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वृषभ राशि के व्यापारियों को आज लेनदारों से तकादे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संवाद में विनम्रता बनाए रखें; दूसरे शहर में कार्यरत नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें; किसी को कर्ज देने से पहले उसकी नीयत परख लें और शेयर मार्केट व सट्टेबाजी से दूरी बनाएं. घर में मेहमानों के आगमन से व्यस्तता रहेगी और बड़ों के आशीर्वाद से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. ठंडी हवाओं के चलते जोड़ों में दर्द की आशंका है और डायबिटीज रोगियों को खानपान पर संयम रखना होगा. दांपत्य जीवन में पुरानी बातों को भुलाकर आपसी विश्वास मजबूत करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरी सब्जी खिलाएं.
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मिथुन राशि के व्यापारियों को आज पुराना बकाया धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, हालांकि लेन-देन में सावधानी आवश्यक है; नौकरीपेशा लोगों के लिए नई स्किल सीखने का यह उत्तम समय है, बस वरिष्ठों से संवाद में आत्मसम्मान का संतुलन रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परिवार के बच्चों को धन का महत्व समझाना लाभदायक रहेगा. घर में पुरानी बातों को दोबारा उखाड़ने से तनाव और बहस बढ़ सकती है, इसलिए संयम बरतें और माता-पिता का सम्मान करें. युवाओं को पेट संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खानपान सुधारना चाहिए और धूम्रपान व मदिरापान से दूर रहना चाहिए. लव लाइफ में साथी के साथ शॉर्ट ट्रिप की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. गणेश जी को सफेद पेड़ा और हरी घास चढ़ाएं.
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कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज कोई नई व्यावसायिक डील फाइनल होने के योग हैं, बशर्ते अनाज और खाद्य पदार्थों के कारोबारी विशेष सतर्कता बरतें; नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. सगे-संबंधियों को दिए गए उधार की वापसी के लिए तकादा करना फायदेमंद रहेगा, हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने वालों को संभलकर चलना होगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच परिवार को समय दें और परिजनों को बाहर घुमाने की योजना बनाएं. छाती में जलन या गैस की समस्या हो सकती है, खानपान पर नियंत्रण रखें और बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें. लव लाइफ में किसी पुराने परिचित या एक्स से अचानक मुलाकात हो सकती है, व्यवहार सहज रखें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग लैवेंडर है. गणेश मंदिर में लड्डू अर्पित करें.
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सिंह राशि के कारोबारियों को आज किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर करने से पहले दूरदर्शिता से काम लेना होगा; नौकरीपेशा लोग कार्यभार के चलते अत्यधिक व्यस्त रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दिलाएगा, बस लेन-देन में केवल विश्वसनीय लोगों पर ही भरोसा करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, क्योंकि आपके फैसले परिवार के भविष्य को प्रभावित करेंगे. महिलाओं को पेट संबंधी परेशानी और पुराने फ्रैक्चर का दर्द उभरने की आशंका है, सेहत का ध्यान रखें. मन की बात साथी से साझा करने और शाम को शॉर्ट ट्रिप पर जाने के लिए दिन अनुकूल है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग लैवेंडर है. गणेश जी को नारंगी फूल अर्पित करें.
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कन्या राशि के कपड़ा और प्लास्टिक कारोबारियों को आज किसी भी नए सौदे को एक-दो दिन के लिए टाल देना चाहिए; नौकरीपेशा लोग दफ्तर की गपशप से दूर रहें, अन्यथा वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने और नया निवेश करने के लिए दिन बेहद अनुकूल है. घर में दूर के रिश्तेदार के आगमन से पुरानी नाराजगी दूर होगी और बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि से खुशी मिलेगी. ठंड के मौसम में गले और कान संबंधी परेशानी से बचने हेतु बच्चों व स्वयं का विशेष ध्यान रखें. रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए शाम को कोई सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में मिठास घोलेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग टोमैटो रेड है. गणेश जी को हरी घास और गेंदे का फूल चढ़ाएं.
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तुला राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परिश्रम से स्थिति संभल जाएगी; व्यापारियों को तात्कालिक मुनाफे के चक्कर में भविष्य के नुकसान से बचना चाहिए. किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने या निवेश करने के लिए दिन शुभ है, बस उधारी केवल भरोसेमंद लोगों को ही दें. बाहरी व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; बुजुर्गों की सेवा का अवसर न चूकें. स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता न करें और संतुलित आहार लें. लव लाइफ में पार्टनर आपसे प्रेम के साथ निष्ठा की भी अपेक्षा रखेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग क्रीम है. गणेश जी की स्तुति करें और किसी बच्चे को मिठाई खिलाएं.
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वृश्चिक राशि के डेयरी और उससे जुड़े उत्पादों का व्यापार करने वाले जातकों को आज लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतनी होगी; प्रोफेशनल्स को नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने से मानसिक राहत मिलेगी, लेकिन किसी नए व्यक्ति को उधार देने से बचें. पत्नी, बच्चों और माता-पिता के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पारिवारिक रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. ठंड से बचाव रखें, क्योंकि पैरों में दर्द की शिकायत परेशान कर सकती है. लव लाइफ में पार्टनर की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है और अविवाहितों के जीवन में नए व्यक्ति के आगमन के संकेत हैं. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग ग्रे है. गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें.
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धनु राशि के व्यापारियों को आज सौदों में सामान्य लाभ मिलेगा, लेकिन यह भविष्य में उन्नति के नए रास्ते खोलेगा; नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और महिला प्रोफेशनल्स को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पुराने कर्ज की वसूली के लिए तकादा करना लाभप्रद रहेगा, वहीं किसी भी नई योजना में निवेश से पहले दस्तावेजों की गहन जांच अवश्य करें. परिवार से दूर रह रहे जातकों को अपनों की याद सताएगी, विवाहितों को आपातकालीन फंड की आवश्यकता पड़ सकती है. पैरों में दर्द और सड़क पर दूसरों की लापरवाही से सतर्क रहें, वाहन सावधानी से चलाएं. नवविवाहित व नए प्रेमी जोड़ों को आपसी भरोसा मजबूत करना होगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हरा है. राधा-कृष्ण की स्तुति करें और कृष्ण मंदिर में दर्शन करें.
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मकर राशि के व्यापारियों को आज भावनाओं में बहकर बिना सोचे-समझे कोई डील करने से बचना चाहिए; नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों को बिन मांगी सलाह न दें. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं, हालांकि आज नया निवेश करने से परहेज करें. परिवार में पुरानी दुखद बातों को न दोहराएं, बच्चों के सहयोग से घर का माहौल संतुलित रहेगा. अनिद्रा और वजन की समस्या से जूझ रहे लोग योग और सख्त डाइट का पालन करें. जीवनसाथी की ओर से शाम तक कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग वायलेट है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरी सब्जी खिलाएं.
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कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यापारियों को लेन-देन में सतर्कता रखनी होगी; विदेश में शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में किसी से उधार लेने और देने दोनों से बचें तथा बड़े निवेश के बजाय छोटी राशि से शुरुआत करें. माता-पिता की सेवा के लिए दिन उत्तम है, बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने पर उन्हें धैर्यपूर्वक समझाएं. पेट संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए बाहर के खाने से परहेज करें और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से परामर्श लें. टूटे हुए रिश्तों को दूसरा मौका मिल सकता है. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग बादामी है. कृष्ण मंदिर में मोरपंख अर्पित करें.
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मीन राशि की महिला कारोबारियों को आज पुरुष सहयोगियों के समर्थन से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा; नौकरीपेशा लोग कार्यभार के चलते व्यस्त रहेंगे, ऑफिस की गपशप से दूरी बनाए रखें. बैंक से जुड़े लोन दस्तावेजों के कार्यों में सफलता मिलेगी, बस नए कर्ज लेने से बचें और पुरानी किस्तें समय पर चुकाएं. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है; बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और घरेलू फैसलों में समझदार बच्चों की राय भी लें. हृदय रोगी नियमित जांच कराएं तथा बच्चों व बुजुर्गों को ठंड से बचाएं. दांपत्य जीवन में सुख-दुख साझा करने से रिश्तों में नई ताजगी आएगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें.