बिजनेस और फाइनेंस के लिहाज से दिन थोड़ा सावधानी वाला है. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल पाएगा और भाग्य का साथ कम मिलेगा. लेन-देन करते समय सतर्क रहें और किसी भी नए निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव लाइफ और परिवार की बात करें तो आज पार्टनर थोड़ा भावनात्मक रूप से दूर-दूर महसूस हो सकता है. आप अपनी भावनाएं साझा करना चाहेंगे, लेकिन सामने वाले का रुख शांत रह सकता है. ऐसे में रिश्ते में स्पेस देना और धैर्य रखना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ भी किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत में संतुलन रखें.

सेहत के मामले में पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग लाभदायक रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए.

लक्की रंग: व्हाइट

लक्की नंबर: 8

अनलक्की नंबर: 3

उपाय: आज भगवान शिव को जल और सफेद पुष्प अर्पित करें तथा “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए करियर में परेशानी आ सकती है?

हाँ, कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां और तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल सकती है.

2. क्या आज मेष राशि के लिए व्यापार में लाभ होगा?

आज व्यापार में लाभ सामान्य से कम रहने की संभावना है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें.

3. मेष राशि के लिए आज का सबसे अच्छा उपाय क्या है?

भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.