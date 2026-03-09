मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय से सोचे गए काम पूरे होंगे, हालांकि दोपहर बाद स्थिति में बदलाव आ सकता है।
Tarot Card Reading: 9 मार्च 2026 वृषभ और कन्या वाले रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के टैरो कार्ड्स?
Tarot Card Reading 9 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.
Tarot Card Reading 9 March 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 9 मार्च 2026 का विशेष टैरो राशिफल.
मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आपने जो पिछले काफी समय से जो काम शुरू करने का विचार किया था वह सभी पूरे हो जाएंगे. हालांकि, आज दोपहर बाद आपकी परिस्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा.
वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दूसरों के मामले में में ज्यादा दखल न दें. वरना आपको मानहानि और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के मन में आज किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा. मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. उत्तरार्ध में तनाव और बढ़ सकता है. गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव होगा.
कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है. आपका मन शांति का अनुभव करेगा लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती हैं.
सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को फिलहाल, अपने मां के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आज उनकी सेहत थोड़ा बिगड़ सकती है. अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.
कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को खानपान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखने की जरूरत है. वरना आज आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.
तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को कम समय में अधिक काम करने में कामयाबी हासिल हो सकती है. इस समय आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी. आपकी ऊर्जा से आप की काम निपटा सकते हैं.
वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त करने की जरूरत है. आपको आज अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.
धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों को आज कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आप अपने मन में चल रहे तमाम वैर-विरोध,अन्तर्द्वन्द्व का सामना करते हुए आप सभी कठिनाइयों पर धीरे-धीरे पराजित कर डालेंगे.
मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज हर काम संयम से करने की जरूरत है. व्यवसाय में भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ और बचत के अच्छे योग है.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशिवालों को घरेलू मामलों में कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको आज अपनी माता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अभी अधूरे पड़े हैं वह आज पूरे हो सकते हैं. आपको सलाह है कि उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगति या नशे की लत से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
9 मार्च 2026 को मेष राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?
वृषभ राशि के जातकों को 9 मार्च 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वृषभ राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देने से मानहानि और अन्य परेशानियां हो सकती हैं।
9 मार्च 2026 को सिंह राशि के लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है?
सिंह राशि वालों को अपनी मां के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की सलाह है, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। धन संचय के प्रयासों में सफलता मिल सकती है।
9 मार्च 2026 को धनु राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
धनु राशि वालों को आज कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL