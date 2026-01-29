हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal 30 January 2026: वृषभ राशि धन लाभ के योग, काम का दबाव भी बढ़ेगा

Vrishabh Rashifal 30 January 2026: वृषभ राशि धन लाभ के योग, काम का दबाव भी बढ़ेगा

Taurus Horoscope 30 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 03:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा दूसरे भाव में होने से आज आपका ध्यान परिवार, वाणी और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर रहेगा. पैतृक घर या संपत्ति की देखभाल करना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान या सिर भारी लग सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम या ऑनलाइन कार्य के कारण तनाव बढ़ सकता है. आंखों को आराम दें, समय पर भोजन करें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. हल्की सैर और ध्यान लाभ देगा.

बिजनेस (Business Rashifal):
व्यवसाय में सुधार के संकेत हैं. आपकी योजना और प्रबंधन क्षमता से बिजनेस सिस्टम मजबूत होगा. मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जिससे ऑर्डर पूरे करने का दबाव भी रहेगा. कानूनी या निवेश से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. हालांकि ऑनलाइन डील या पेमेंट में सावधानी रखें.

जॉब व करियर (Job & Career Rashifal):
एंप्लॉयड पर्सन को क्लाइंट को कन्विंस करने में समय लग सकता है, धैर्य बनाए रखें. फाइनेंस सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों का दिन व्यस्त रहेगा. कार्यस्थल पर सीनियर्स का भरोसा जीतने का मौका मिलेगा. करियर में स्थिरता रहेगी, जल्दबाजी से बचें.

फाइनेंस (Finance Rashifal):
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लें. पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक मामलों में फायदेमंद रहेगी. अनावश्यक ऑनलाइन खर्च से बचें.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal):
लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में नई मिठास आएगी. कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा. अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन मर्यादा बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Shiksha & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन किसी अप्रिय घटना से परेशान हो सकते हैं, लेकिन ध्यान लक्ष्य पर रखें. पिता या गुरु का मार्गदर्शन सहायक होगा.

लक्की कलर – पर्पल
लक्की नंबर – 2
अनलक्की नंबर – 3

उपाय (Upay):

  • पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
  • घर में कपूर जलाएं, नकारात्मकता दूर होगी.
  • मीठी वाणी का प्रयोग करें, लाभ मिलेगा.

FAQs:
1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह से.

2. वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
संबंध मधुर रहेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी.

3. स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है?
तनाव छोड़कर फोकस बनाए रखें, गुरु का मार्गदर्शन लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Jan 2026 03:01 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget