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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 28 June 2026: विपरीत ग्रह गोचर से बढ़ सकता है मानसिक तनाव, पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद से बचें

Mesh Rashifal 28 June 2026: विपरीत ग्रह गोचर से बढ़ सकता है मानसिक तनाव, पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद से बचें

Aries Horoscope: क्या आज बिजनेस में मिलने वाला है कोई बड़ा धोखा और वर्कप्लेस पर बढ़ेगा तनाव? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 08:01 PM (IST)
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Mesh Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अधिक सतर्क रहने का है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने के कारण आज बिजनेस में धोखा होने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, इसलिए किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें. घरेलु कार्यों या किसी व्यावसायिक डील को लेकर की जाने वाली यात्राओं को आज स्थगित करना पड़ सकता है. यदि आप अपने दिमाग को तनावों से दूर रखकर शांति से विचार करेंगे, तो निश्चित ही व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने में सफल होंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में आज धन का निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से पूरी तरह बचना चाहिए. बाजार में चल रही उथल-पुथल और अनजान लोगों के बहकावे में आकर कोई भी वित्तीय निर्णय न लें. धन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और पार्टनरशिप के कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आप वर्कप्लेस से जुड़ी कुछ समस्याओं में उलझ सकते हैं, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह सावधान रहें. दफ्तर में काम को लेकर कोई अप्रिय या बुरी खबर आने की संभावना भी बनी हुई है. किसी भी बात को लेकर क्रोध और तनाव की स्थिति में आने से बचें; खुद को रिलैक्स रखकर ही अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) को आज अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी. कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स आज पढ़ाई में किसी विशेष टॉपिक को लेकर पशोपेश या असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं. ऐसे में अपनी दुविधा को दूर करने के लिए सीनियर्स या शिक्षकों की मदद लेना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ससुराल पक्ष से कोई अशुभ या उदासी भरा समाचार मिल सकता है. घर के सदस्यों का सहयोग तो बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद में पड़ने से बचें, अन्यथा आपके पारिवारिक आचार-विचार और माहौल बिगड़ सकते हैं. शांत रहकर घर की सुख-शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
तनाव और मानसिक चिंताओं के कारण आज आप शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण रखना और योग व ध्यान का सहारा लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी रहेगा. समय पर भोजन करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
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