Aaj ka Mesh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और फिर हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का साथ मिलेगा.

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा. चन्द्रमा आज अलसुबह 03:36 के बाद कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन रणनीति बदलने वाला है. आज आप बड़े बिजनेसमैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनके साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ेंगे, जो भविष्य में आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है. व्याघात योग बनने से किसी भी पुराने व्यावसायिक कानूनी मामले में आज आपको बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिरता के लिए आज का दिन नींव रखने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

जॉब करने वाले जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें आज कोई बहुत सुखद समाचार मिल सकता है. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों का प्रदर्शन आज अन्य दिनों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का समय अत्यंत अनुकूल है. स्पोर्ट्स पर्सन यदि किसी बड़े कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन उनके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है. आपकी ऊर्जा का स्तर आज बहुत ऊँचा रहेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक और सुखद रहने वाला है; आप अपने पार्टनर के साथ किसी 'हनीमून' जैसी सुखद अनुभूति साझा करेंगे. आपसी समझ बढ़ने से रिश्तों में गहराई आएगी. परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग भी आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन राहत भरा है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुरानी किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. आज आप अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर रहेंगे. योग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (Breathing Exercises) आपकी दिनचर्या को पूरी तरह बदल देंगे, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

चन्द्रमा के कन्या राशि में होने के कारण आज गौशाला में हरी घास का दान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. उत्तर दिशा की यात्रा करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

FAQs

1. क्या आज व्यापार में नया निवेश या पार्टनरशिप करना सही है?

हाँ, आज बड़े व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप करना आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

2. कानूनी मामलों में आज क्या परिणाम मिल सकते हैं?

व्याघात योग के प्रभाव से आज व्यावसायिक कानूनी विवादों में बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावना है.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या विशेष करें?

आज अपनी दिनचर्या में प्राणायाम और योग को शामिल करें, यह आपको पुरानी बीमारियों से रिकवर करने में मदद करेगा.

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